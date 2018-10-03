Дело Майдана: подозрение получил еще один экс-милиционер "Беркута"

Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему милиционеру столичного полка "Беркут" за препятствование проведению собраний и митингов в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Следователями управления специальных расследований при процессуальном руководстве прокуроров отдела Департамента процессуального руководства в уголовных процессах, подследственных Государственному бюро расследований, Генеральной прокуратуры Украины системно принимаются действенные меры по установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к препятствование проведению собраний и митингов в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в г. Киеве, а также по другим фактам незаконного противодействия акциям протеста", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по фактам незаконного задержания 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в г. Киеве 2 участников мирной акции протеста, составления и выдачи заведомо ложных документов об их задержании, бывшему милиционеру столичного полка "Беркут" сообщено о подозрении в совершении преступлений, а именно: незаконном препятствовании проведению собраний, митингов должностным лицом, совершенном группой лиц; превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пытки, совершенной группой лиц; составлении и выдачи служебным лицом заведомо ложных официальных документов".

По результатам следственных действий, в том числе с участием указанного лица, будет решаться вопрос об избрании подозреваемому соответствующей меры пресечения.

Таким образом, по указанному эпизоду событий сейчас сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения четверым бывшим милиционерам столичного полка "Беркут".

Ранее по фактам этих событий в суд направлены обвинительные акты в отношении бывших председателя Киевской городской государственной администрации, начальника управления общественной безопасности ГУМВД Украины в г. Киеве и 16 работников столичного "Беркута".

Также в ходе расследования объявлено в розыск 7 подозреваемых, а именно: 4 бывших высокопоставленных чиновников и 3 руководителей подразделений МВД Украины.

Досудебное расследование по установлению организаторов и соисполнителей этих и других преступлений продолжается.