Украину атакует корь

В Украине в течение 39-й недели корью заболели 540 человек, один невакцинированный ребенок на Львовщине умер от осложнений заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на оперативные данные Центра общественного здоровья.

"В течение 39-й недели 2018 года корью заболели 540 человек: 142 взрослых и 398 детей. На этой неделе во Львовской области от осложнений кори умер 3-летний ребенок, который не был вакцинирован", - говорится в сообщении.

В Минздраве сообщили, что всего с начала года от осложнений кори умерло четырнадцать человек: десять детей и четверо взрослых, - а заболело с начала года 31954 человека (12874 взрослых и 19080 детей). Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 6310 человек: 1964 взрослых и 4346 детей), Закарпатской (всего 3126 человек: 598 взрослых и 2528 детей), Ивано-Франковской (всего 2953 человека: 842 взрослых и 2111 детей), Одесской (всего 2458 человек: 1239 взрослых и 1219 детей), Киеве (всего 2230 человек: 1407 взрослых и 823 ребенка) и Тернопольской (всего 1773 человека: 666 взрослых и 1107 детей) областях.

В министерстве еще раз напомнили, что корь - опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарств от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смертельному исходу.

"Единственный способ предотвратить осложнения и избежать смерти от кори - только вакцинация. Дети и взрослые, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска", - предупредили в Минздраве. В министерстве акцентировали, что по состоянию на 27 сентября в Украине есть 685 099 доз вакцин. Для прививок КПК сейчас поставляется качественная, эффективная и безопасная вакцина "Приорикс", которая предоставляется государством бесплатно.