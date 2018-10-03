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С 13 по 16 октября "Укрзализныця" пустит дополнительные поезда

Поезд
11:13 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В праздничные дни с 13 по 15 октября "Укрзализныця" назначила 7 дополнительных поездов на популярные направления.

"Укрзализныця" назначила семь дополнительных поездов на праздничные выходные, которые приходятся на период с 13 по 15 октября по случаю Дня защитника Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"ПАО "Укрзализныця" назначило семь дополнительных поездов ко Дню защитника Украины 14 октября. В этом году украинцы будут иметь три выходных дня подряд, поэтому смогут планировать путешествия на поездах. В частности, в эти дни дополнительные поезда отправятся в самых популярных направлениях – во Львов, Хмельницкий и Одессу", – отмечается в сообщении.

В частности, поезд № 191/192 Киев – Львов будет курсировать 13 и 15 октября с отправлением из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

Поезд № 197/198 Киев – Ковель отправится в рейс 13 октября. Отправление из Киева в 07:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд № 177 Киев – Хмельницкий отправится из Киева 15 октября в 5:27 и прибудет в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43.

Поезд № 779/780 Сумы – Винница будет курсировать 12, 13 и 14 октября. Отправление из Сум в 05:30 и прибытие в Винницу в 13:08. В обратном направлении – отправление в 13:43 и прибытие в Сумы в 21:33.

Поезд № 294/293 Хмельницкий – Киев отправится в направлении Киева 12 октября и в Хмельницкий 16 октября. Отправление из Хмельницкого в 13:40 и прибытие в Киев в 18:35. В обратном направлении отправление в 15:21 и прибытие в 20:49.

Поезд № 272 Одесса – Харьков в Одессу осуществит рейсы 11 и 15 октября. Отправление из Одессы в 16:01 и прибытие в Харьков 08:02.

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Новости Украины, 14 октября, Поезда, Праздники, Украина, Укрзализныця.
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