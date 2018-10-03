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Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль

Зима в Украине
13:00 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: pixabay.com

Новости Украины: Зима в Украине будет теплее обычного, но в отдельные дни столбик термометра опустится до -20°С.

Зиму без сильных морозов с отдельными холодными днями в Украине прогнозирует заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова

"Не следует ожидать морозную зиму, но отдельные дни будут холодные… В начале и конце декабря, начале января… Конечно (температура будет – ред.) выше нормы, но шубу надо иметь", - сказала она на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Говоря непосредственно о среднемесячной температуре в каждом из предстоящих осенних и зимних месяцев, В.Мартазинова отметила, что в октябре ожидается похолодание в северо-восточных областях, а осадки будут ниже нормы на всей территории Украины.

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"Мы ожидаем в октябре распределение температуры более низкие в северных регионах 5-7 градусов, в западных регионах мы ожидаем от 8 до 10 градусов, в центре – 7-9 градусов, к югу тоже до 9 градусов", - рассказала метеоролог о дневных температурах октября.

Первое похолодание ожидается уже к 18 октября, с понижением ночных температур до минус 4 градусов.

В.Мартазинова отметила, что в ноябре сохранится общая тенденция погодных условий конца октября, однако будет сопровождаться изменчивостью температурного режима.

"В конце ноября также мы увидим выпадение снега. Незначительный снежок уже может появиться на почве", - уточнила она.

Метеоролог проинформировала, что первое значительное похолодание в Украине ожидается в конце ноября - начале декабря с температурой от минус 5 до 10 градусов.

"Затем в декабре температура воздуха на всей территории повысится, во второй – начале третьей декады будет выше 0 температура. В конце – резкое похолодание. Оно будет неустойчивое", - прогнозирует она.

Метеоролог также уточнила, что в районе Нового года в Украине ожидается похолодание до минус 18 градусов ночью, однако без снега.

В январе прогнозируются более высокие температуры в сравнении с предыдущими годами: от минус 1 в северных областях, до 2 градусов тепла на Закарпатье и до 3 – в Крыму.

"Начало января независимо от того, что температурный режим в среднем высокий, первая декада будет холодной. Температура будет доходить до минус 18-20 градусов", - пояснила В.Мартазинова.

По словам метеоролога, в феврале сохранится температура середины января.

"Февраль будет щадящий… Осадки ожидаются в виде мокрого снега и дождя", - добавила она.

В целом говоря о климате в Украине метеоролог также подчеркнула, что перепады температуры становятся привычными для страны.

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Новости Украины, Зима в Украине, Мороз, Новый год, Погода зимой, Прогноз погоды, Снег.
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