В Украине разрешили фиксировать нарушения ПДД с помощью видео- и фотоприборов

Кабинет министров Украины расширил список разрешенных к применению для контроля безопасности дорожного движения технических средств, разрешив использование средств определения пространственно-временных координат транспортного средства, а также средств с функцией фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме.

Соответствующее постановление Кабмин принял в среду и поручил Министерству экономического развития и торговли доработать его в трехдневный срок.

В пояснительной записке к документу отмечается, что на сегодняшний день требования к технике с функциями фото- и видеофиксации в автоматическом режиме для фиксации нарушений ПДД не определены какими-либо нормативно-правовыми актами.

Оценочная стоимость одного прибора, по мнению авторов документа, может составить $15-40 тыс., общая потребность в таких приборах составляет более 2 тыс., а стоимость оценки соответствия приборов может колебаться от 8 тыс. до 120 тыс. грн.

Ожидается, что введение автоматической фиксации нарушений ПДД приведет к снижению аварийности и количества ДТП. Также это окажет положительное экономическое влияние на национальных производителей таких технических средств в связи с увеличением объемов производства и реализации их продукции.

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ожидает от Верховной Рады принятия законов, ужесточающих ответственность за управление транспортом в нетрезвом виде и превышение скорости, а также внедрения на дорогах Украины режима видеофиксации.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко высказался за усиление ответственности за дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом по вине водителя, считая необходимым четко установить нижнюю границу ответственности, поскольку этим сейчас злоупотребляют, а ответственность сводится к условному наказанию.