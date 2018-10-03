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В Раде инициируют тайную подачу силовиками деклараций

Нацгвардия
15:55 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Нацгвардия

Новости Украины: В Верховной Раде предлагают освободить силовиков от открытого декларирования.

В Центре противодействия коррупции заявляют, что парламенту предлагают освободить работников силовых структур от открытого декларирования.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦПК.

"В парламенте хотят официально разрешить работникам Службы безопасности Украины, Нацполиции, налоговой, Нацгвардии и других силовых органов подавать тайные декларации вместо открытых электронных, а также избегать проверки и расследования по результатам декларирования", - заявили в ЦПК.

Антикоррупционеры утверждают, что зарегистрированным в Верховной Раде законопроектом о внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции" (об усовершенствовании осуществления финансового контроля отдельных категорий субъектов декларирования) (№9148) предполагается дать разрешение "неограниченному количеству сотрудников силовых структур подавать засекреченные декларации вместо открытых и избегать их проверки".

Как отметили в Центре, с одной стороны, в законопроекте говорится о замене открытых электронных деклараций на бумажные лишь для так называемых "тайных" агентов этих органов и кадрового состава разведки. "Вместе с тем силовикам и разведчикам оставляют возможность засекретить электронные декларации всех: от публичных руководителей до бухгалтеров. Подавать декларации планируют в определенном этими же органами порядке, например, в собственные закрытые системы декларирования", - говорится в сообщении.

В ЦПК заявили, что этим законопроектом ”фактически легализуют уже придуманную в СБУ схему подачи деклараций, с которыми уже более двух лет судится Центр".

"СБУ уже засекретили декларации всех без исключения сотрудников. Соответствующее решение принял эксперт по вопросам государственной тайны и по совместительству заместитель председателя СБУ", - отметили антикоррупционеры.

В ЦПК отмечают, что "авторы законопроекта прямо отмечают, что исключения не будут распространяться на руководителей СБУ, которые назначаются публичными указами президента". "Это означает, что в любой момент указы президента о назначении заместителей руководителя СБУ или руководителя СБУ любой области могут превратиться в государственную тайну решением очередного эксперта по гостайне в СБУ", - считают антикоррупционеры.

"Хотя, с одной стороны, нормы представляются логичными, ведь декларации разведчиков и агентов под прикрытием действительно должны быть публичными, одновременно фактически предлагаемые нормы позволят избежать декларирования не только публичным руководителям правоохранительных и разведывательных органов, но и неограниченному кругу силовиков, работа которых отнюдь не требует секретности", - пояснила юрист ЦПК Елена Щербань.

В ЦПК отметили, что законодатели "прямо позволяют подавать тайные бумажные декларации публичным чиновникам - руководству Службы внешней разведки, несмотря на то, что их также назначают публичными указами президента".

Антикоррупционеры отметили, что о необоснованных состояниях последних свидетельствуют журналистские расследования, в частности, "наличие у семьи заместителя главы службы Сергея Семочко недвижимости на более чем 8 миллионов долларов".

"Проверять такие бумажные или секретные декларации будут сами правоохранительные или разведывательные органы. Национальное агентство по предотвращению коррупции сможет осуществить полную проверку только после разрешения руководителя этого органа и решения об изменении степени секретности. Добавляя необходимость уведомления НАПК о существенных расходах нардепы предлагают не сообщать об оздоровительном отдыхе за рубежом, например, оздоровлении на Сейшелах или Мальдивах", - отметили в ЦПК.

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Новости Украины, Верховная Рада, Открытое декларирование, СБУ, силовики, ЦПК.
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