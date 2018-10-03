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Новые апелляционные суды с сегодняшнего дня начинают работать

Суд
16:02 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Сегодня, 3 октября, в Украине начали процессуальную деятельность 26 апелляционных судов

С сегодняшнего дня в Украине вновь созданные апелляционные суды начали процессуальную деятельность. Об этом информирует Управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности Высшего совета правосудия.

Как отмечается, согласно сообщениям глав новообразованных судов свою процессуальную деятельность с 3 октября 2018 года начали ряд апелляционных судов.

Как отмечается, речь идет о Днепровском апелляционном суде, Волынском апелляционном суде, Херсонском апелляционном суде, Житомирском апелляционном суде, Луганском апелляционном суде, Черниговском апелляционном суде, Хмельницком апелляционном суде, Николаевском апелляционном суде, Ивано-Франковском апелляционном суде, Закарпатском апелляционном суде, Харьковском апелляционном суде, Ривненском апелляционном суде, Киевском апелляционном суде, Тернопольском апелляционном суде, Донецком апелляционном суде, Первом апелляционном административном суде, Третьем апелляционном административном суде, Пятом апелляционном административном суде, Шестом апелляционном административном суед, Седьмом апелляционном административном суде, Восьмом апелляционном административном суде, Западном апелляционном хозяйственном суде, Центральном апелляционном хозяйственном суде, Северном апелляционном хозяйственном суде, Юго-Западном апелляционном хозяйственном суде и Восточном апелляционном хозяйственном суде.

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Отмечается, что согласно ч. 6 ст. 147 закона "О судоустройстве и статусе судей" в случае ликвидации суда, который осуществляет правосудие на территории соответствующей административно-территориальной единицы (соответствующих административно-территориальных единиц), и образования нового суда, обеспечивающего осуществление правосудия на этой территории, суд, ликвидируется, прекращает осуществление правосудия со дня опубликования в газете "Голос Украины" сообщения главы новообразованного суда о начале работы нового суда.

Как сообщалось, указом Президента Украины Петра Порошенко 29 декабря 2017 года №452/2017 "О ликвидации апелляционных судов и образовании апелляционных судов в апелляционных округах" было образовано 26 апелляционных судов.

Кроме того, двумя другими указами (№454/2017 и № 455/2017) были образованы апелляционные хозяйственные суды в апелляционных округах и апелляционные административные суды в апелляционных округах.

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