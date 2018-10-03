В Украине 45% людей подписали декларации с семейными врачами

Выступая на семинаре "Первые результаты медицинской реформы: опыт регионов" в рамках международной выставки Public Health в Киеве он сообщил, ссылаясь на данные Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), что в настоящее время декларации с семейными врачами прописали около 45% жителей Украины.

При этом П.Ковтонюк обратил внимание, что "Киев является практически полным аутсайдером по количеству деклараций" – в столице подписано 1,149 млн деклараций, что ниже среднего уровня по стране.

При этом, в городах-лидерах реформы "первички" декларации подписали до 73% жителей, в частности, в Червонограде (Львовская обл.). В Овруче (Житомирская обл.) декларации подписали 68% жителей, Виннице и Покровске (Донецкая обл.) – по 65%, Новоград-Волынском (Житомирская обл.) – 63%, Никополе (Днепропетровская обл.) и Первомайске (Николаевская обл.) – по 61%.

Как сообщалось, НСЗУ, исполняющая роль заказчика медицинских услуг, за июль-сентябрь 2018 года направила учреждениям здравоохранения, присоединившимся к медреформе в ходе первого этапа подписания договоров, 819,8 млн грн. В частности, 266,8 млн грн были направлены 30 медучреждениям Киева. Второе место по объему полученных выплат занимает Винницкая область, чьи медучреждения (24) получили на свои счета 96,2 млн грн. Тройку лидеров замыкает Полтавская область – 17 учреждений, присоединившихся к реформе во время "первой волны", получили 92,2 млн грн.

В настоящее время по итогам двух этапов подписания договоров с НСЗУ к работе в соответствии с новым механизмом финансирования приступили 623 субъекта хозяйствования: 538 коммунальных некоммерческих предприятий (КНП), 47 частных клиник, а также 38 врачей, работающих как физические лица-предприниматели (ФЛП).

По оценке П.Ковтонюка, жители сельских населенных пунктов опередили горожан по темпам подписания деклараций с семейными врачами.