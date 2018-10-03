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Украина примет участие в военных учениях НАТО у границ России

НАТО
18:21 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: Учения продлятся с 25 октября по 7 ноября, в маневрах запланировано участие около 45 тыс. военных из стран-участниц НАТО и стран-партнеров.

Украина примет участие в масштабных военных учениях НАТО в Норвегии на границе с Россией "Trident Juncture 18", которые могут стать крупнейшими со времен окончания "холодной войны". Такую информацию УНН подтвердили в пресс-службе Миссии Украины при НАТО.

"Действительно, в Норвегии будут проводиться крупнейшие учения, проводимые НАТО за последние несколько десятков лет. По имеющейся у нас информации, планируется участие от Вооруженных Сил Украины пяти штабных офицеров", - сообщили в пресс-службе.

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Собеседница УНН рассказала, что это будут многоуровневые, многонациональные штабные учения, основная цель которых - проверка боеготовности государств.

"Во время учений будет проводиться имитация коллективной защиты: как страны-члены альянса будут реагировать в случае нападения на одного из членов НАТО", - отметили в Миссии.

Сообщается, что впервые в истории международных учений НАТО, на отработку подготовки к операциям согласно статье 5 Североатлантического договора привлекаются еще и государства-партнеры.

"Кроме 29 государств-членов НАТО среди партнеров участвовать в учениях будут Швеция, Финляндия, Иордания, Грузия и Украина", - рассказали в пресс-службе.

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Новости Украины, Масштабные военные учения, НАТО, Россия, РФ, Украина, Учения.
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