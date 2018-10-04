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Верховная Рада введет санкции в отношении двух телеканалов

Нардепы в Раде
13:35 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Верховная Рада приняла постановление о введении персональных специальных экономических и других санкций в отношении телеканалов "112 Украина" и Newsonе.

Верховная Рада приняла постановление "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в отношении телеканалов "112 Украина" и Newsonе. За принятие соответствующего проекта постановления №9157 за основу и в целом проголосовали 229 народных депутатов.

"Так же, как мы защищаем наш государственный суверенитет, мы должны защитить от пророссийской лжи и манипуляции и наше суверенное информационное пространство. Будут заявления о том, что это постановление - подавление свободы слова, которая является правом каждого гражданина иметь объективную, правдивую, сбалансированную информацию. Но это не является индульгенцией для пророссийских телеканалов по уничтожению нашего государства. Этим постановлением мы защищаем свободу слова и возвращаем это понятие в самую его суть", - пояснил один из авторов законодательной инициативы - заместитель главы Комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики Сергей Высоцкий (фракция "Народного фронта").

По своей стороны секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник отметил, что предложения, изложенные в постановлении, будут направлены в Совет национальной безопасности и обороны Украины.

"Мы обязаны выполнить требования петиции, рассмотреть, одобрить и отправить на Совет национальной безопасности и обороны предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных санкций в связи с деятельностью телеканалов "112 Украина" и NewsONE", - заявил Винник.

Принятым постановлением предлагается внести на рассмотрение СНБО предложения по применению санкций к обществам с ограниченной ответственностью "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания 112-ТВ", "Лидер ТВ" и "Партнер ТВ", которые вещают под эмблемой телеканала "112 Украина", а также ООО "Новости 24 часа" (телеканал NewsONE).

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Среди ограничений предусматривается, в частности, блокирование активов, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, и т.п. Как сообщалось, петиция о прекращении антиукраинской деятельности телеканалов "112 Украина" и NewsONE, обнародованная на сайте Верховной Рады 20 сентября, за девять дней набрала необходимое количество голосов для дальнейшего рассмотрения.

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Все по теме:

Новости Украины, "112 Украина", Newsone, Введение, Верховная Рада, Нардепы, Санкции, Телеканалы.
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