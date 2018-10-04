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День учителя 2018: когда отмечают праздник всех педагогов

День учителя 2018: когда отмечают праздник всех педагогов

Смотрите фото (3)
День учителя 2018
16:00 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: pixabay.com

Новости Украины: Праздник выпадает на первое воскресенье октября.

День работников образования или День учителя украинцы отмечают 7 октября, в первое воскресенье месяца. Стоит отметить, что учителей и преподавателей в школах и вузах поздравляют, как правило, в последний рабочий день перед выходными, то есть 5 октября.

В 1994 году всемирная организация по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО утвердила дату Международного учительского дня. Празднуется он 5 октября в честь принятия первого акта, который появился в 1966 году и регулировал условия работы учителей.

Некоторые страны привязали праздник к другим датам. Так, в Украине день учителя не имеет постоянного числа празднования, он занимает первое воскресенье 10-го месяца – в 2018 году он пройдет 7 октября.

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Новости Украины, 7 октября, День учителя, День учителя 2018, Педагоги, Праздник, Учителя.
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