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За 13 лет в Украине погибли в ДТП десятки тысяч человек

Авария в Харькове
16:20 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Количество погибших в ДТП на дорогах Украины с 2005 по 2018 год превысило 74 тысячи человек, травмировано более 600 тысяч.

В Украине с 2005 года количество погибших на дорогах превысило 74 тыс. человек. Об этом со ссылкой на данные МВД сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров Украины, передает УНН.

"По данным Министерства внутренних дел, в Украине с 2005 года количество погибших на дорогах превысило 74 тыс. человек", — говорится в сообщении. При этом количество травмированных Украинский результате ДТП превысило 600 тысяч человек. Также дорожные происшествия являются одной из самых распространенных причин смертности среди взрослого населения и второй причиной смертности детей в возрасте от 5 до 14 лет.

"Ежегодно на дорогах Украины погибает более 3 тысяч человек. Хуже всего, что гибнут дети. Правительство ставит задачу снизить смертность и травматизм на дорогах на 30% и проработать программу дополнительной защиты детей", - заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время всеукраинского совещания по вопросам безопасности ПДД 4 октября в Каменце-Подольском Хмельницкой области.

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Новости Украины, Дороги, ДТП, Жертвы, МВД, Украина.
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