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На службу ВСУ будут призваны 1000 выпускников военных кафедр

ВСУ
18:28 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В ноябре на военную службу планируется призвать 1000 офицеров запаса.

В ноябре на военную службу в небоевые воинские части планируется призвать 1000 офицеров запаса.

Об этом сообщает юридическая служба Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

"4 октября Министерством обороны Украины издан приказ № 495 "О внесении изменений в приказ Министерства обороны Украины 22.05.2018 № 231 "О призыве граждан Украины на военную службу по призыву лиц офицерского состава в 2018 году", - говорится в сообщении.

В Юридической службе ВСУ отметили, что издание этого приказа обусловлено необходимостью доукомплектования первичных офицерских должностей в небоевых воинских частях (арсеналы, базы, склады, учебные центры, полигоны) Вооруженных сил Украины специалистами дефицитных специальностей, в том числе специалистами механизированных, инженерных подразделений, связи и автоматизированных систем управления, морально-психологического и медицинского обеспечения, а также увольнения в декабре 2018 года офицеров запаса, призванных в июне 2017 года.

Также приказом предусмотрено увеличение количества офицеров запаса для призыва в 2018 году с 500 человек до 1000 человек.

Призыв указанных лиц планируется проводить в ноябре 2018 года.

Как пояснил начальник управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник, речь идет о призыве выпускников военных кафедр вузов. Срок службы для них - 18 месяцев.

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Новости Украины, Военная служба, ВСУ, Минобороны, Офицеры запаса, Украина.
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