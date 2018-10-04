В МОН отмечают, что закон "Об образовании" не сужает права нацменьшинств

Министр образования и науки Лилия Гриневич подчеркивает, что статья 7 Закона Украины "Об образовании" не сужает, а балансирует права нацменьшинств учиться на родном и государственном языках.

Как передает корреспондент, об этом Гриневич сообщила во время рассмотрения Конституционным судом в форме устного производства дела по конституционному представлению 48 народных депутатов Украины относительно соответствия украинской Конституции закона "Об образовании" от 5 сентября 2017 №2145-VIII.

Министр отметила, что в соответствии с положениями Конституции Украины, гражданам, которые принадлежат к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке или на изучение родного языка в государственных и коммунальных учебных заведениях или через национальные культурные общества.

По убеждению Гриневич, статья 7 закона Украины "Об образовании" не сужает права нацменьшинств на обучение на родном языке, а балансирует их возможности для обучения без ущерба для государственного языка.

"Таким образом, при сохранении гарантий для национальных меньшинств как относительно обучения на родном языке на определенных уровнях образования и в определенном объеме, так и что касается изучения родного языка на других уровнях образования в государственных и коммунальных учебных заведениях, не происходит сужения содержания конституционного права, предусмотренного в статье 53 Конституции Украины. Статья 7 закона об образовании балансирует возможности изучения языков меньшинств или обучения на них без ущерба для государственного языка и в интересах детей", - подчеркнула министр.

По ее словам, для того, чтобы дети из национальных меньшинств могли прекрасно владеть и родным, и государственным языками, в Украине необходимо сбалансировать в учебном времени использование языков нацменьшинств и государственного языка.

"Учебное время для детей школьного возраста ограничено, мы не можем давать и наращивать бесконечное количество уроков. Мы должны в рамках учебного времени сбалансировать использование и родного, и государственного языков", - добавила Гриневич.

Как сообщалось, в октябре 2017 года партия "Оппозиционный блок" собрала подписи 48 депутатов и направила в КС представление об отмене закона "Об образовании" от 5 сентября 2017 года №2145-VIII.

5 июля 2018 года Большая палата Конституционного суда объявила перерыв в рассмотрении дела по указанному конституционному представлению в связи с неявкой представителя президента Украины на пленарное заседание суда.

Новым законом "Об образовании", который вступил в силу 28 сентября 2017 года, в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский. Право лиц, которые принадлежат к национальным меньшинствам, на обучение на родном языке реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего нацменьшинства наряду с государственным языком. Языковые положения закона (ст.7) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии. Согласно заключению Венецианской комиссии, обнародованному 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положения языковой статьи.

14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№8046), которым предусматривается продлить переходный период имплементации языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года.

29 мая Венгрия предложила Украине создать межправительственную рабочую группу с целью наблюдения для выполнения рекомендаций Венецианской комиссии относительно языков в образовании национальных меньшинств в Украине.