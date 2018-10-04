Еврокомиссия дала оценку системе правосудия Украины

Сегодня Европейская комиссия по эффективности правосудия (CEPEJ), которая функционирует в рамках Совета Европы, опубликовала доклад об основных тенденций, которые наблюдаются в сфере судопроизводства в 45 европейских странах. Показатели системы судопроизводства в Украине СЕ, в частности, оценила не на самом высоком уровне, передает УНН со ссылкой на отчет.

Так, Украина была среди пяти стран с самым низким государственным бюджетом, выделенным на судебную систему на душу населения в 2016 году (8,1 евро). Это почти в восемь раз ниже среднего (64,5 евро) и в 26 раз меньше, чем максимальный показатель (в Швейцарии 214,8 евро на душу населения).

Во время цикла оценки 2014-2016 годов произошло значительное (50%) обесценение местной валюты. Деформирующий эффект, вызванный девальвацией валюты, еще больше усиливается в Турции и Украине, где амортизация курса валют в 2014-2016 годах создает иллюзию уменьшения бюджета, выделяемого на судебную систему (-15,7% в евро), в то время как он значительно увеличился в национальной валюте (+ 26,9%).

Отмечается, что в Украине судебные сборы и налоги составляли 37% бюджета всей судебной системы, что почти вдвое превышает среднеевропейский уровень (19%).

Бюджет Украины по оказанию правовой помощи на душу населения (0,16 евро) является одним из самых низких в государствах Совета Европы. Среднеевропейский показатель здесь - 6,96 евро на душу населения.

В ЕК подчеркнули, что страна имеет относительно небольшое количество профессиональных судей на 100 тысяч жителей (14 судей), по сравнению со средней европейской количеством (21 судья). Ситуация в Украине характеризуется значительным уменьшением количества судей, что связано, в частности, с осуществлением существенной судебной реформы в 2016 году.

Кроме того, Украина является одной из стран с наибольшим количеством прокуроров на 100 тысяч жителей (24), по сравнению с Россией (25), Литвой (24) и Латвией (23).

Украина имеет 82,5 юриста 100 тысяч жителей, что почти вдвое меньше, чем в среднем в Европе 162 юриста. В государстве среди прокуроров есть 35% женщин, по сравнению со средним показателем в Европе - 53% и 36% женщин-юристов (среднее значение в Европе составляет 40%).