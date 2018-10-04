Заседание Постоянного совета ОБСЕ: Почти 40 стран призвали РФ освободить Сущенко

Почти 40 стран выступили с призывом к Российской Федерации освободить незаконно заключенного украинского журналиста Романа Сущенко.

Как стало известно корреспонденту Укринформа, пункт "Вторая годовщина лишения свободы украинского журналиста Романа Сущенко" рассматривался отдельным вопросом на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 4 октября.

"Европейский Союз выражает свою глубокую обеспокоенность по поводу продолжения заключения украинского журналиста Романа Сущенко в Российской Федерации. Парижский корреспондент Украинского национального информационного агентства "Укринформ" был задержан в Москве два года тому назад, 30 сентября 2016 года. В дальнейшем он был приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима по довольно сомнительным обвинениям в шпионаже. Мы согласны с Представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, недавнее решение Верховного суда РФ, который поддержал этот исключительно суровый приговор, может только разочаровывать", - заявил представитель делегации ЕС Иоаннис Враилас, которая и внесла вопрос дела Сущенко в повестку дня заседания Постоянного совета ОБСЕ.

Он отметил, что Европейский Союз присоединяется к Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, Международной и Европейской федерации журналистов, а также многим другим субъектам в международном сообществе в призыве к РФ освободить Романа Сущенко: "Журналисты в регионе ОБСЕ должны иметь возможность работать, не боясь запугивания или лишения свободы. Мы призываем Российскую Федерацию соблюдать свои международные обязательства и обязанности в рамках ОБСЕ, в том числе по обеспечению свободы слова, свободы СМИ, а также верховенства права".

Европейский дипломат добавил, что дело Романа Сущенко - "лишь одно из многих других".

"Более 70 других украинских политических заключенных незаконно лишены свободы и задержаны в аннексированном Крыму и в самой РФ. ЕС и все другие страны, которые присоединились к заявлению, рассчитывают, что международные стандарты в области прав человека в Крыму будут соблюдать и Россия немедленно освободит всех незаконно задержанных украинских граждан на Крымском полуострове и в самой РФ", - заявил он.

Дипломат добавил, что к этому заявлению, наряду с 28 странами-членами ЕС, присоединились Бывшая Югославская Республика Македония, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Норвегия, Молдова, Грузия, Канада, США и Украина.

При рассмотрении вопроса Сущенко с отдельным заявлением выступил и заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, который также заявил в очередной раз решительный протест против незаконных действий Российской Федерации в отношении Романа Сущенко и многих других украинских граждан.

"Два года тому назад в Москве, 30 сентября 2016 года, украинский журналист Роман Сущенко был арестован ФСБ РФ по надуманным обвинениям в "шпионаже". Он до сих пор остается за решеткой. Роман работал в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" в качестве корреспондента во Франции. Будучи решительным сторонником свободы слова, он обличал российскую войну против Украины после незаконной аннексии Крыма и оккупации отдельных районов Донбасса в 2014 году. Благодаря ему французская общественность узнала о том, что на самом деле произошло на оккупированных территориях Украины. В своих статьях Сущенко развеял российскую пропаганду и показал реальность для европейской аудитории", - подчеркнул украинский дипломат.

Он уточнил, что решение Верховного суда РФ о поддержке приговора в 12 лет колонии для журналиста Сущенко "еще раз подчеркивает, что в России нет справедливых судов или независимых судебных органов".

"В связи с этим Украина выражает решительный протест против незаконного решения российского суда, приговорившего украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима по сфабрикованным обвинениям в "шпионаже". Суд полностью пренебрег фактами провокаций против Сущенко и грубых фальсификаций в самом судебном деле, что было доказано стороной защиты. Это является еще одной демонстрацией отсутствия правосудия в Российской Федерации. Россия цинично пренебрегает основными правами человека. И это значит, что нужно интенсифицировать международное давление на Россию, чтобы она прекратила агрессию, репрессии и нарушения прав украинских граждан", - подчеркнул Лоссовский.

Дипломат призвал российскую сторону "остановить этот судебный фарс, который разрушает жизни людей ради политических амбиций": "Мы призываем Российскую Федерацию соблюдать взятые на себя в рамках ОБСЕ обязательства и обязанности в рамках международного права по обеспечению основных свобод, а также немедленно освободить Романа Сущенко и других украинских политзаключенных, которые до сих пор удерживаются под стражей на территории оккупированного Крыма и в самой РФ, а также обеспечить им возможность беспрепятственно вернуться в Украину".

Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, нарушая международные правила, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение "законным".

Сущенко до конца этой недели должен получить свидание с семьей. Этапирование из СИЗО "Лефортово", где его держали два года, в колонию возможно в любой день, начиная со следующего понедельника.