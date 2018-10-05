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Сущенку позволили встретиться с женой и дочерью

Роман Сущенко
05:33 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Дочь Сущенко рассказала о встрече с отцом в СИЗО.

Дочь и жена незаконно осужденного украинского журналиста Романа Сущенко в четверг, 4 октября, посетили его в СИЗО "Лефортово".

Об этом Юлия Сущенко рассказала Укринформу.

"Это было эмоционально тяжелое свидания. Не видела отца 8 месяцев, он очень изменился, плохо выглядит - постарел, сильно похудел, стал как будто меньше, одежда на нем висит. Как будто не он вообще. Больно было смотреть на него. От увиденного мы с мамой просто не могли сдержаться и расплакались. Разве человек на такие мучения заслуживает?", - рассказала она.

По словам Юлии Сущенко, свидание длилось около часа и проходило за стеклом и по телефону - как и в предыдущие разы.

Она сообщила, что 11-летний сын Сущенко на свидание не поехал.

Также девушка рассказала, что сейчас Роман Сущенко не имеет информации относительно того, когда и куда его этапируют.

Корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, нарушая международные правила, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд России признал приговор законным.

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Новости Украины, Политзаключенные, Роман Сущенко, Россия, Юлия Сущенко.
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