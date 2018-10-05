Новый законопроект о языке: что это означает
Новости Украины: Депутаты приняли за основу новый законопроект о языке - документ признает украинский язык единственным государственным в Украине.
4 октября украинский парламент дал старт новому этапу украинизации.
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. За соответствующий документ (его основу) на заседании парламента 4 октября проголосовал 261 народный депутат при минимально необходимых 226.
- Закопроект гарантирует право на получение образования на государственном языке.
- Вы имеете право, чтобы вас безотказно обслуживали на украинском.
- Все госслужащие будут обязаны говорить на государственном языке, а чтобы остаться на посту им нужно будет сдать экзамен по украинскому.
- Украинский язык будет везде – в публичном пространстве, государственных и коммунальных секторах, в сфере обслуживания, в подписях и маркировке товаров и услуг.
- Все СМИ и сайты смогут выходить на нескольких языках, но прежде всего – на украинском.
- Иностранцам придется выучить украинский, чтобы получить украинское гражданство.
Однако в бытовой жизни никто не будет заставлять вас разговаривать на украинском или писать посты в соцсетях только на государственном языке. Этот законопроект не касается личной жизни и религиозных обрядов.
По нацменьшинствам, государство гарантирует всем гражданам, которые принадлежат к нацменьшинствам и коренным народам, право на обучение на языке нацменьшинства или соответствующего коренного народа наряду с украинским.
Рада приняла в первом чтении проект закона о статусе украинского языка
Депутаты предлагают ввести административную ответственность за нарушение законодательства в сфере применения государственного языка. Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность "за публичное унижение и пренебрежение к государственному языку". Она будет аналогичной той, которая предусмотрена за публичное надругательство над государственным флагом, гербом, гимном. Нарушителям грозит штраф в размере 850 гривен, или арест до 6 месяцев, или заключение на срок до 3 лет.