Новый законопроект о языке: что это означает

4 октября украинский парламент дал старт новому этапу украинизации.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. За соответствующий документ (его основу) на заседании парламента 4 октября проголосовал 261 народный депутат при минимально необходимых 226.

Закопроект гарантирует право на получение образования на государственном языке.

Вы имеете право, чтобы вас безотказно обслуживали на украинском.

Все госслужащие будут обязаны говорить на государственном языке, а чтобы остаться на посту им нужно будет сдать экзамен по украинскому.

Украинский язык будет везде – в публичном пространстве, государственных и коммунальных секторах, в сфере обслуживания, в подписях и маркировке товаров и услуг.

Все СМИ и сайты смогут выходить на нескольких языках, но прежде всего – на украинском.

Иностранцам придется выучить украинский, чтобы получить украинское гражданство.

Однако в бытовой жизни никто не будет заставлять вас разговаривать на украинском или писать посты в соцсетях только на государственном языке. Этот законопроект не касается личной жизни и религиозных обрядов.

По нацменьшинствам, государство гарантирует всем гражданам, которые принадлежат к нацменьшинствам и коренным народам, право на обучение на языке нацменьшинства или соответствующего коренного народа наряду с украинским.

Депутаты предлагают ввести административную ответственность за нарушение законодательства в сфере применения государственного языка. Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность "за публичное унижение и пренебрежение к государственному языку". Она будет аналогичной той, которая предусмотрена за публичное надругательство над государственным флагом, гербом, гимном. Нарушителям грозит штраф в размере 850 гривен, или арест до 6 месяцев, или заключение на срок до 3 лет.