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Новый законопроект о языке: что это означает

Рада дала старт украинизации
09:31 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: Депутаты приняли за основу новый законопроект о языке - документ признает украинский язык единственным государственным в Украине.

 4 октября украинский парламент дал старт новому этапу украинизации.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. За соответствующий документ (его основу) на заседании парламента 4 октября проголосовал 261 народный депутат при минимально необходимых 226.

  • Закопроект гарантирует право на получение образования на государственном языке.
  • Вы имеете право, чтобы вас безотказно обслуживали на украинском.
  • Все госслужащие будут обязаны говорить на государственном языке, а чтобы остаться на посту им нужно будет сдать экзамен по украинскому.
  • Украинский язык будет везде – в публичном пространстве, государственных и коммунальных секторах, в сфере обслуживания, в подписях и маркировке товаров и услуг.
  • Все СМИ и сайты смогут выходить на нескольких языках, но прежде всего – на украинском.
  • Иностранцам придется выучить украинский, чтобы получить украинское гражданство.

Однако в бытовой жизни никто не будет заставлять вас разговаривать на украинском или писать посты в соцсетях только на государственном языке. Этот законопроект не касается личной жизни и религиозных обрядов.

По нацменьшинствам, государство гарантирует всем гражданам, которые принадлежат к нацменьшинствам и коренным народам, право на обучение на языке нацменьшинства или соответствующего коренного народа наряду с украинским.

Рада приняла в первом чтении проект закона о статусе украинского языка

Депутаты предлагают ввести административную ответственность за нарушение законодательства в сфере применения государственного языка. Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность "за публичное унижение и пренебрежение к государственному языку". Она будет аналогичной той, которая предусмотрена за публичное надругательство над государственным флагом, гербом, гимном. Нарушителям грозит штраф в размере 850 гривен, или арест до 6 месяцев, или заключение на срок до 3 лет.

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Новости Украины, Верховная Рада, Государственный язык, Депутаты, Законопроект о языке, Украина, Украинский язык.
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