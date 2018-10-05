Президентские выборы 2019: кто уже заявил об участии

Избирательная кампания в Украине стартует 31 декабря 2018 года

Выборы президента Украины 2019 состоятся уже 31 марта. Предстоящие президентские выборы станут седьмыми и обойдутся бюджету страны в 2,4 млрд гривен. Все что нужно знать об избирательной кампании 2019.

Этапы избирательной кампании 2019

Украина готовится к официальному старту президентской избирательной кампании. На этот раз ее начало выпадает на последний день уходящего года - 31 декабря 2018 года. С этого дня начинается регистрация потенциальных кандидатов в ЦИК и предвыборная агитация, которая заканчивается в полночь последней пятницы перед голосованием.

Президентские выборы 2019 в Украине состоятся 31 марта, так как согласно Конституции очередные выборы главы государства проводятся в последнее воскресенье марта по истечении 5 года полномочий.

Не позднее, чем за 100 дней до выборов, Верховная Рада должна принять соответствующее постановление – то есть до 21 декабря 2018 года. После этого Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявляет о начале избирательной кампании.

К 9 февраля 2019 года будет оглашен окончательный список претендентов на пост главы государства.

Выборы в Украине могут проходить в один или два тура. Результаты первого тура должны быть оглашены не позднее 10 апреля 2019 года. Если ни один из кандидатов не получает большинства голосов (50% + 1 голос), то проводится второй тур. Его официальные результаты должны огласить до 1 мая.

До 3 июня 2019 года новоизбранный президент должен принести присягу в парламенте и вступить в должность.

Кто может быть президентом Украины

Голосовать, а также выдвигать кандидата на пост президента страны, могут граждане Украины, которые имеют право голоса, и которым исполнилось 18 лет. Не могут голосовать украинцы, признанные судом недееспособными.

Партия может выдвигать только 1 кандидата на пост главы государства. Один и тот же человек может быть президентом лишь 2 срока подряд.

Согласно Конституции, президентом страны может быть избран гражданин Украины, который достиг 35 лет, имеет право голоса, проживает в Украине в течение последних 10 лет и владеет государственным языком.

При этом параллельно глава страны не может занимать должность в других органах госвласти, а также вести какую-либо предпринимательскую деятельность.

Для регистрации кандидату необходимо внести денежный залог в 2,5 млн гривен, а также предоставить ежегодную декларацию о доходах. В случае проигрыша, залог ему не возвращается.

Законом предусматривается снятие с регистрации кандидата по собственному желанию или с потерей трудоспособности. В связи с этим не позднее чем за 23 дня до дня выборов кандидат может обратиться в ЦИК с заявлением о снятии кандидатуры.

Кандидаты в президенты 2019

О своих намерениях идти в президенты уже официально заявили ряд политиков. Что касается действующего президента Петра Порошенко, то он сказал, что объявит о своем решении после начала избирательной кампании.

В мае 2018 года о намерениях идти в президенты заявили экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, политик и дипломат Роман Безсмертный.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко о своих президентских амбициях официально объявила еще 20 июня 2018 года. Первым шагом она планирует изменить Конституцию.

В июле 2018 года экс-глава ГФС Роман Насиров решил участвовать в выборах президента, экс-регионалка Инна Богословская, а также внефракционный Юрий Деревянко.

В августе с аналогичным официальным заявлением выступил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

3 октября мэр Львова, лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что идет в президенты Украины для "мобилизации молодежи, разрыва коррупционной поруки в политике и технологической модернизации страны".

Перед этим, 1 октября, мэр Глухова Мишель Терещенко решил сложить полномочия городского головы и баллотироваться на пост президента.

Во сколько обойдется президентская кампания 2019

Предстоящие выборы президента обойдутся госбюджету в 2,4 млрд гривен. Такая цифра заложена в проекте госбюджета страны на 2019 год.

Расходы Центральной избирательной комиссии предусмотрены по общему фонду в размере 4,6 млрд гривен.