Покров Пресвятой Богородицы 2018: какого числа и как правильно себя вести на Покров день

Покров Пресвятой Богородицы — это великий церковный праздник. В народе считалось, что венчание в Покров день гарантирует счастливую семейную жизнь. Рассказываем, какого числа Покров Пресвятой Богородицы в 2018 году, об истории и традициях праздника.

Что такое Покров Богородицы?

14 октября православные вспоминают о событии, которое произошло в 910 году в осажденном Константинополе. По преданию, Богородица явилась молящимся и распростерла свой омофор (покрывало для головы) над людьми. Враги не смогли вторгнуться в город. В праздник Покрова верующие вспоминают о том, как Божия Матерь заступилась за просящих ее о помощи.

Покров Богородицы: традиции и обычаи праздника

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы в православии нет поста. Если Покров выпадает на среду или пятницу, в этот день постящимся можно есть рыбу.

В народном сознании свадьба на Покров практически гарантировала благополучную семейную жизнь. Однако это только народное представление, не связанное с какими-либо религиозными воззрениями.

Традиция жениться на Покров связана с тем, что в середине октября уже заканчивалась уборка урожая, и крестьянские семьи преимущественно были в достатке. Раньше говорили: "Покров землю и девку покроет (землю снегом, а девку платком)".

Праздник Покрова считался свадебным днем еще и потому, что омофор Богородицы ассоциировался с платком замужней женщины и фатой невесты. 14 октября верующие ходят в храм на праздничную службу, исповедаются и причащаются.