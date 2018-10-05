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В 2019 году украинские клиники будут платить за мединформсистемы

Павел Ковтонюк
15:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Павел Ковтонюк сообщил, что среди медицинских информационных систем существует достаточно высокая конкуренция.

Медицинские учреждения Украины с середины 2019 года будут платить за использование медицинских информационных систем (МИС), сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Платность начнется с середины 2019 года. Плата не будет высокой. Если она будет высокой, вы сможете поменять МИС. Есть из чего выбрать, конкуренция собьет вам цену", - сказал он на семинаре "Первые результаты медицинской реформы: опыт регионов" в рамках международной выставки Public Health в Киеве.

П.Ковтонюк отметил, что с середины 2017 года IT-компании разрабатывали и обслуживали МИС бесплатно.

"У нас в середине 2017 года была договоренность с бизнесом, с производителями этих МИС, что два года они будут работать бесплатно. Сейчас можно выбрать из 14 программ, т.е. бизнес инвестировал два года, сейчас пришло время платить", - сказал он.

Он также напомнил, что с 2019 года Минздрав начнет внедрение электронной медицинской карты пациента и электронного рецепта, а врачи первичного звена должны будут отказаться от бумажной работы и перейти к ведению электронной истории болезни.

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"Когда мы сказали, что для подписания договора с НСЗУ необходим компьютер, оказалось, что вся страна стазу стала с компьютерами, за несколько месяцев. Теперь мы ставим задачу, чтобы каждый кабинет врача был с компьютером. Я думаю, это задача реальная. Достаточно небольшого ноутбука, - это семейная медицина", - сказал он.

П.Ковтонюк пояснил, что электронные истории болезни, электронные рецепты и электронные больничные будут внедрены с середины 2019 года.

Как сообщалось, НСЗУ, исполняющая роль заказчика медицинских услуг, за июль-сентябрь 2018 года направила учреждениям здравоохранения, присоединившимся к медреформе в ходе первого этапа подписания договоров, 819,8 млн грн. В частности, 266,8 млн грн были направлены 30 медучреждениям Киева. Второе место по объему полученных выплат занимает Винницкая область, чьи медучреждения (24) получили на свои счета 96,2 млн грн. Тройку лидеров замыкает Полтавская область – 17 учреждений, присоединившихся к реформе во время "первой волны", получили 92,2 млн грн.

В настоящее время по итогам двух этапов подписания договоров с НСЗУ к работе в соответствии с новым механизмом финансирования приступили 623 субъекта хозяйствования: 538 коммунальных некоммерческих предприятий (КНП), 47 частных клиник, а также 38 врачей, работающих как физические лица-предприниматели (ФЛП).

По оценке П.Ковтонюка, жители сельских населенных пунктов опередили горожан по темпам подписания деклараций с семейными врачами.

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Новости Украины, Медицинские информационные системы, МИС, Павел Ковтонюк, Украинские клиники.
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