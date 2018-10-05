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Самые удачные лунные дни осени-зимы 2018 года: календарь благоприятных дней для свадьбы

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Самые удачные лунные дни осени-зимы 2018 года
18:05 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Ниже по тексту вы найдете Лунный календарь с удачными днями для здоровья и свадеб, на каждый месяц предстоящего 2018 года.

Лунный календарь на 2018 год с лунными фазами, удачными и удачливыми днями для здоровья и самочувствия, опирается на астрологические знания древних цивилизаций, содержит же в себе актуальную информацию о циклическом передвижении Луны на нашем небосклоне и о смене лунных фаз.

Известно, что лунный календарь — является одним из самых древних на нашей планете из всех известных календарей, даже солнечный календарь появился на порядок позже, лунного календаря. Первый же был составлен, еще около шести тысяч лет назад в Древнем Египте.

Давно и хорошо известно, что различные лунные фазы оказывают абсолютно разное воздействие на все земное, на человека и окружающую нас природу, способствует извержениям вулканов и провоцирует землетрясения, морские и океанские приливы и отливы – это также “дело рук” нашего ночного свветила, небесной Луны.

Представленный нами лунный календарь с удачными днями на 2018 год - поможет сориентироваться в лунных фазах, благоприятных здоровью и свадьбы днях каждого месяца, а также выбрать для себя наиболее оптимальный график для ведения профессиональных или личных дел, путешествий и проведения самых разных мероприятий в течении этого временного периода.

Лунный календарь на весь грядущий год, а также знание о смене лунных фаз, поможет всем нам в определении, как благоприятных и неблагоприятных периодов лунного месяца. Вы же с его помощью, легко сможете избежать ненужных проблем, как и спланировать свои текущие или будущие дела, поездки и мероприятия таким образом, что избежите всевозможных осложнений, в том числе и финансовых потерь.

Поможет он и тем любителям “возиться с землей”, кто занимается выращиванием цветов, других растений, как и садоводам-огородникам, ведь кто, а они давно уже и причем успешно пользуются услугами лунного календаря, а собрать хороший урожай без знаний смены лунных фаз не так то и просто, им это прекрасно известно!

Ниже, мы предлагаем вам Лунный календарь на 2018 год с благоприятными днями на все его месяцы, с указанием лунных дней, когда и в какой период Луна, в какой будет пребывать фазе, здесь же вы узнаете о благоприятных днях месяца, как и о неблагоприятных.

Лунный календарь удачных дней свадьбы 2018 года

9 октября 2018

16 октября 2018

24 октября 2018

31 октября 2018

7 ноября 2018

15 ноября 2018

23 ноября 2018

30 ноября 2018

7 декабря 2018

15 декабря 2018

22 декабря 2018

29 декабря 2018

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