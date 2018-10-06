В Украине более 240 тыс. участников боевых действий

С начала боевых действий на востоке Украины статус участника боевых действий получили более 240,5 тысячи украинских военнослужащих. Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"По информации Департамента кадровой политики оборонного ведомства, статус участника боевых действий получили более 240 тысяч 500 военнослужащих и работников ВС Украины", - сказал Д. Гуцуляк. Кроме того, по его словам, с весны 2014 года до 3 октября 2018 года более 113 тысяч 70 военнослужащих наградили государственными наградами, а более 57 тысяч 700 получили поощрительные награды.