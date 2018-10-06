Украина и Грузия подписали соглашение об отмене виз

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований между двумя странами. Подписание состоялось в Кишиневе, где руководители правительств принимают участие в саммите ГУАМ.

"Вместе с Премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе подписываем соглашение о взаимной отмене визовых требований. Наши граждане смогут путешествовать в Грузию по ID-паспортам Украины", - сказал Гройсман.

Комментируя подписание документов, главы правительств отмечали, что экономический рост должен отражаться на жизни граждан. А значит, снимая торговые барьеры, надо снимать и барьеры отношений между людьми.

В соответствии с соглашением, граждане Украины и Грузии могут находиться на территории государства другой стороны без виз в течение 90 дней (ежегодно) на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), которая содержит бесконтактный электронный носитель.

Подписание соглашения дает возможность сохранить и улучшить уже существующий безвизовый режим между Украиной и Грузией на условиях, которые установлены положениями существующего соглашения между Кабмином Украины и исполнительной властью Грузии о безвизовых поездках граждан от 31 марта 1999 года.