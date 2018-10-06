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Украина и Грузия подписали соглашение об отмене виз

Владимир Гройсман и мамука Бахтадзе
11:04 Сегодня Телеграф
Фото: www.kmu.gov.ua

Новости Украины: Украина и Грузия договорились о взаимной отмене визовых требований, теперь украинцы смогут путешествовать в Грузию по ID-паспортам.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований между двумя странами. Подписание состоялось в Кишиневе, где руководители правительств принимают участие в саммите ГУАМ.

"Вместе с Премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе подписываем соглашение о взаимной отмене визовых требований. Наши граждане смогут путешествовать в Грузию по ID-паспортам Украины", - сказал Гройсман.

Комментируя подписание документов, главы правительств отмечали, что экономический рост должен отражаться на жизни граждан. А значит, снимая торговые барьеры, надо снимать и барьеры отношений между людьми.

В соответствии с соглашением, граждане Украины и Грузии могут находиться на территории государства другой стороны без виз в течение 90 дней (ежегодно) на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), которая содержит бесконтактный электронный носитель.

Украинцы получили безвиз с еще одной страной

Подписание соглашения дает возможность сохранить и улучшить уже существующий безвизовый режим между Украиной и Грузией на условиях, которые установлены положениями существующего соглашения между Кабмином Украины и исполнительной властью Грузии о безвизовых поездках граждан от 31 марта 1999 года.

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Новости Украины, ID-паспорт, Визовых требований, Грузия, договоренность, Отмена, Украина.
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