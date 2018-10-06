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Гриневич призвала учителей принимать активное участие в изменениях в образовании

Лилия Гриневич
12:09 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Министр образования Лилия Гриневич поздравила работников образования с профессиональным праздником и призвала учится новому и быть активными.

В воскресенье, 7 октября, в Украине отмечается День работников образования, который традиционно называют Днем учителя. Накануне праздника со словами поздравления учителям и работникам образования обратилась министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает пресс-служба МОН.

"Вместе с вами мы стали на сложный путь изменений. Образовательная реформа – наш общий путь на десятилетия, и мы все вместе должны работать над трансформациями, которые помогут успешно развиваться нашему обществу на годы вперед. Воспитатели, учителя, внеклассники, мастера учреждений профессионального образования, преподаватели – каждый из вас неотъемлемая часть пламени, которое согревает нашу страну – огня развития, знаний и роста. Возможно, вы не всегда можете это почувствовать, но нашему обществу нужен ваш труд, ваше тепло, которое вы дарите ученикам, ваша мудрость. В своих руках вы переключаете невероятную силу. Призываю: будьте активными, учитесь новому, растите, ведь ваши усилия и ваши дела живут вечно – в ваших воспитанниках и по делам их рук",- говорится в поздравлении.

Традиционно День работника образования отмечается в Украине в первое воскресенье октября и в 2018 году приходится на 7 октября.

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С 2018/2019 учебного года в Украине стартовала образовательная реформа - Новая украинская школа, которая началась с первых классов. Реформа предусматривает, помимо перехода на 12-летнюю школу, изменении подходов к преподаванию, пересмотр образовательных программ, новую образовательную среду, создание условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями и т.д.

Перед началом учебного года, по данным МОН, более 20 тысяч учителей по всей стране, которые брали первые классы, прошли переподготовку. Также на следующий учебный год в проекте бюджета заложено более 1 млрд грн на новое образовательную среду для будущих первых классов, предусматривается дальнейшее повышение квалификации учителей начальной школы.

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Новости Украины, День работников образования, День учителя в Украине, Лилия Гриневич, Министр образования Украины, Минобразование, Пожелание, Поздравление.
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2 Комментария
  • Учитель 06.10.2018 12:48

    стопиццотая реформа очередного кабмина) 10 класс по новой программе, 5 класс по новой программе, 1 класс по новой программе - 11 по старой)) то есть четыре реформы сразу. Все ради распила держкоштив на печатание учебников.

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  • Константин 06.10.2018 12:32

    Реформу нужно начать с наведения эелементарного порядка в школах, чтобы дети ходили в школу не испытавая издевательств отдельных "одношкольников" и бояь быть избытыми. А учителя и
    правохранительные органы замалчивают такие случаи, ждут очередного ЧП, чтобы потом "удивляться: Как же так случилось ? "

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