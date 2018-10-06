Гриневич призвала учителей принимать активное участие в изменениях в образовании

В воскресенье, 7 октября, в Украине отмечается День работников образования, который традиционно называют Днем учителя. Накануне праздника со словами поздравления учителям и работникам образования обратилась министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает пресс-служба МОН.

"Вместе с вами мы стали на сложный путь изменений. Образовательная реформа – наш общий путь на десятилетия, и мы все вместе должны работать над трансформациями, которые помогут успешно развиваться нашему обществу на годы вперед. Воспитатели, учителя, внеклассники, мастера учреждений профессионального образования, преподаватели – каждый из вас неотъемлемая часть пламени, которое согревает нашу страну – огня развития, знаний и роста. Возможно, вы не всегда можете это почувствовать, но нашему обществу нужен ваш труд, ваше тепло, которое вы дарите ученикам, ваша мудрость. В своих руках вы переключаете невероятную силу. Призываю: будьте активными, учитесь новому, растите, ведь ваши усилия и ваши дела живут вечно – в ваших воспитанниках и по делам их рук",- говорится в поздравлении.

Традиционно День работника образования отмечается в Украине в первое воскресенье октября и в 2018 году приходится на 7 октября.

С 2018/2019 учебного года в Украине стартовала образовательная реформа - Новая украинская школа, которая началась с первых классов. Реформа предусматривает, помимо перехода на 12-летнюю школу, изменении подходов к преподаванию, пересмотр образовательных программ, новую образовательную среду, создание условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями и т.д.

Перед началом учебного года, по данным МОН, более 20 тысяч учителей по всей стране, которые брали первые классы, прошли переподготовку. Также на следующий учебный год в проекте бюджета заложено более 1 млрд грн на новое образовательную среду для будущих первых классов, предусматривается дальнейшее повышение квалификации учителей начальной школы.