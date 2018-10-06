Покров Пресвятой Богородицы 2018: традиции, запреты, приметы, обряды и гадания

В праздник Покрова 2018 года, Пресвятой Богородицы, запрещается - приглашать к себе сватов (нельзя впускать их в дом при незамужней девушке), занимать в долг деньги, строить, убирать в доме, шить и вязать, а также гладить, употреблять спиртные напитки, ругаться с кем бы то ни было, не рекомендуется также вести деловые переговоры, обсуждать серьезные темы.

Традициях и истории Пресвятой Богородицы

Все жители уже думали, что уже ничто, и никто не сможет их спасти, уберечь оплот христианства от Сарацинов, которые уже готовились праздновать у стен города победу. Практически ни на что, не надеясь и не рассчитывая, ночью накануне 14 октября (1 октября по старому стилю), городские жители собрались во Влахернском храме, где в то время хранилась риза Божьей Матери, а также ее головной покров и часть пояса.

От всей души исходящая от христиан молитва воистину свершила настоящее чудо - горожане увидели идущую к ним навстречу в окружении ангелов Пресвятую Богородицу.

Подойдя к горожанам, Богоматерь преклонила колена и стала вместе со всеми горячо молиться. Затем она сняла со своей головы покров и сделала распростертое движение покровом над головами находящихся в церкви людей, защищая их от нападавших врагов.

По преданию Покров Божьей Матери сиял в этот момент ярче солнца, а находящиеся в храме люди, в один миг почувствовали благодать, которая сошла на них.

Потрясенные увиденным чудом, городские жители вышли из храма и стали рассказывать всем остальным об увиденном чуде. Утром Сарацины отступили от стен Константинополя - свершилось невероятное чудо, и город был спасен от завоевания.

С тех пор люди, оказавшиеся в беде, перед лицом какой-то опасности - обращались за помощью к Деве Марии, ведь они верили, что Божья Матерь заступится за каждого просящего помощи, оградит их своим покровам от всех бед и несчастий.

Приметы, обряды и гадания

В этот день прощаются с осенью и готовятся встречать зиму. Когда-то говорили так:

- "До обеда на Покров - осень, а после обеда - уже зима".

Для того чтобы прожить зиму в тепле и достатке, проводились разнообразные обряды. В этот октябрьский день 14 числа - хозяйки впервые разводили огонь в печи, интересно, что обязательно должны были использоваться ветки плодовых деревьев (яблони, вишни, груши и прочие).

Делалось это для того, чтобы фруктовые сады в следующем году уродили хороший урожай, а семья соответственно процветала. А еще - чтобы в их доме всегда было уютно и тепло.

У нас с вами, к сожалению, мало у кого в доме есть настоящая печь, но все же, несколько маленьких веточек фруктового дерева можно разжечь и нам, положив его на тарелку. Ароматный дым после этого давнего обряда позитивно повлияет на ауру вашего жилья, и будьте уверены, предстоящий новый год вы проживете в достатке.

Ко дню Покрова Пресвятой Богородицы принято было утеплять свои дома, хозяйки же к празднику пекли блины и пироги. Прежде чем садиться за праздничный семейный стол, хозяйка должна была обойти все углы дома с тарелкой блинчиков или пирогом, после чего, прочитав молитву Богоматери, их пробовали на вкус и кушали.

Также для праздничного застолья пекли Покровский каравай, которым принято было угощать малоимущих (нищих), а также всех своих родственников, соседей. Если каравай оставался, то его остатки сушили и припрятывали до наступления Великого Поста.

Все основные обряды в день Покрова Пресвятой Богородицы должна была выполнять женщина, хозяйка дома. В этот октябрьский праздничный день любая мать старалась защитить (оградить) от бед своих детей покровом.

Для этого матери необходимо было, взять в руки икону Пресвятой Богородицы, встать на скамью, чтобы оказаться выше своих близких людей, как когда-то появилась Дева Мария в храме с покровом в воздухе над верующими. В этот момент все, не зависимо от возраста дети в семье опускались на колени, и мать говорила им:

- "Как Царица Господня покровом землю всю накрывает, так и я плод лона своего накрываю вас от всякой напасти. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

С дня Покрова Пресвятой Богородицы начинали играть свадьбы. В те времена говорили:

- "Покров, покров, покрой мою голову хоть тряпочкой, хоть платочком, чтобы не остаться мне в девках".

Этот заговор должны были приговаривать незамужние молодые девушки, украшая собственноручно вышитым рушником икону Девы Марии.

Кстати, они не только тихонько приговаривали на своего суженого, но и обращались к Божьей Матери с молитвами-просьбами, дабы быстрее встретить своего нареченного жениха, да чтобы он был красивый и богатый - это ли не мечта и любой современной девушки? Если вы пока еще не нашли свою вторую половинку - проверьте на себе старинный обряд, авось да и поможет!

Покров во все времена считался в большей мере девичьим праздником. В народе и до наших пор существует большое количество примет на октябрьский день 14 числа.

- Считается, если ветрено в этот день - то незамужние девушки, должны ожидать большой спрос со стороны женихов;

- Если накануне дня Покрова ночью выпадет снег - значит, в этом году будет много свадеб.

Чтобы быстрее встретить свою вторую половинку, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы девушки проводили самые разные обряды. Так, в ночь на Покров каждая из них, мечтающая о замужестве, должна была приговаривать:

- "Покрой землю снежком, а меня - женишком".

После чего ложилась спать, при этом ни с кем нельзя было после этой молитвы разговаривать. Если во сне девушке явится ее будущий муж, то наверняка скоро будет свадьба. В ином случае придется какое-то время подождать.

Также стоит отметить и такой ритуал, как - накануне 14 октября девушки пытались узнать, кто именно к ним намеревается посвататься, для этого они гадали на соленых варениках.

Вечером, перед тем как лечь спать, она должна была съесть несколько штук вареников и произнести:

- "Суженый мой ряженый, принеси мне водички напиться".

Кто ночью приснится девушке, тот и станет ее женихом.

- С самого утра на праздник Покрова, все незамужние девушки отправлялись в церковь, чтобы поставить свечу Деве Марии. Принято было считать - кто раньше поставит свечку Пресвятой богородице, та значит и раньше выйдет замуж (найдет себе жениха).

- Узнавали молодые незамужние девушки свое будущее по пламени свечки, если ровный огонек, то значит, девушку ждет ровная, спокойная жизнь со своим будущим мужем. Яркое горение свечи с перемигиванием, означало, что семейная жизнь будет яркая. Если же свечка потрескивала при горении, то девушку ожидает бурная и неспокойная семейная жизнь.

- Гадали в этот праздничный день Покрова 14 октября и на зернах. А делали это так - вечером будущая невеста должна была обойти всю свою деревню и набирать из 9 колодцев понемногу воды, после чего нужно было варить в собранной воде 72 пшеничных зерна.

С отваренными зернами пшеницы девушка должна была отойти на 72 шага от своего дома и разбросать их. А ночью она приходила на это место и поднимала с земли то, что сумеет найти.

Если подерет вареное зерно - найдет себе супруга молодого и богатого, если в ее руке окажется веточка или щепка - он будет мастеровитым плотником, найденная бумажка предполагает грамотного и состоятельного жениха, ничего не найдет, а зачерпнет одну лишь землю, значит жить ей семейной жизнью с хлеборобом.

- Гадали девушки в этот праздничный день и на то, кто у них в будущем родится. Помогало в этом им кольцо, которое нужно было опустить в стакан с водой, после чего, подвешенное на тоненькой нитке колечко, медленно опускали возле руки молодого человека, на кого гадают.

Если колечко начинало двигаться по кругу - значит стоит ожидать девочку, если же оно двигалось вперед-назад - то стоит ожидать, что родится мальчик.

- Собираясь вместе, незамужние девушки гадали и на своего суженого, а также, кто из них выйдет замуж первая. Каким же образом они это узнавали? Все очень просто - они отрезали одинаковой длины нитки, после чего поджигали их.

У кого нитка сгорит быстрее - значит, она окажется первой замужем. Если вдруг нитка потухла или сгорело меньше половины, то по поверьям, этой девушке не суждено было в ближайшее время выйти замуж.

- Популярным было в те времена и такое веселое, захватывающее гадание на будущего жениха, а именно: в блюдце раскладывали самые разнообразные предметы, девушкам завязывали глаза и они должны были брать с блюдца один предмет. По тому, какой из них попадется им, и судили о своем будущем женихе.

Предметы были следующими: зола - обещала тяжелую и бедную жизнь, сахар - семейная жизнь будет богатая, легкая и веселая, луковица - сложная жизнь предстоит, много слез будет пролито, рюмка - будущий муж будет много пить, серебряное колечко - тихая, спокойная жизнь, если же девушка выберет золотое колечко - ее муж будет богат и влиятелен.