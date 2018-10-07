В Украине 7 октября празднуют День работников образования

День работников образования или как его еще называют День учителя - профессиональный праздник всех украинских педагогов. Дата установлена "...в поддержку инициативы работников образования Украины..." согласно Указу Президента от 11 сентября 1994 года.

На сегодня в украинском образовательном секторе работает около 850 тыс. педагогов, воспитателей, мастеров производственного обучения, научно-педагогических работников и управленцев. Они занимаются 1,3 млн дошкольников, обучают 3,9 млн школьников и около 3 млн студентов.

Украинское образование имеет давние традиции и принципы, которые сформировались со времен Киевской Руси и развились и приобрели новые формы во времена Казацкого государства - это открытость миру, европейская ориентация, привязка к христианским ценностям, идеи гуманизма, доминанта гуманитарного образования.

В древней Украине была создана уникальная и самобытная образовательно-научная система, которая вобрала опыт стран Европы, была многоплановой и многоуровневой, включала начальные, средние школы-коллегиумы, специальные школы, высшие школы-академии, университеты. Она обеспечила практически полную грамотность населения страны, а также условия для формирования и роста украинского духовной, военной, светской, научной элиты.

Впрочем, попав под "братскую опеку" империй, почти все достижения в образовательной области были утеряны. После обретения независимости, в Украине еще долгое время использовалась советская система образования. Сейчас настало время перемен.

Прежде всего, большое значение приобретает реформирование среднего образования, как центрального звена в образовательной системе и основы для успешного получения образования следующих уровней и самообразования в течение всей жизни.

В этом году все школы страны перешли на новый Государственный стандарт начального образования - Новая украинская школа. Вместе с тем, реформа образования предусматривает новый подход к развитию учителя и его педагогической свободы. Ведь как когда-то говорил Иван Франко, "новое воспитание требует новых учителей". И эти слова, как никогда, актуальны.