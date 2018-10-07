Как живут и сколько зарабатывают учителя в разных странах нашей планеты.

Профессия учителя — одна из самых ответственных и уважаемых в мире. Между тем образовательные программы в мире очень отличаются друг от друга, поэтому и будни преподавателей в различных странах проходят по-своему. В Украине учителя идет рекордное малое количество молодых специалистов, а все из-за маленькой зарплат. Базовая зарплата украинского учителя — одна из самых низких в мире. Так, по официальным правительственным данным, сейчас средняя зарплата молодого учителя составляет около 200 евро (6500 грн), а максимальная — для учителей высшей категории — 300 евро (9741грн). В среднем у нашего педагога 26 учебных часов в неделю. Однако это лишь школьная нагрузка. А многие украинские учителя вынуждены подрабатывать. Впрочем, в некоторых странах мира дела обстоят совсем по-другому. Давайте посмотрим, сколько получают учителя в разных государствах.