Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и обряды для незамужних девушек

Покрова или "Покрывало" Богородицы издревле считается очень важным днем для женщин, поскольку в народе говорили, что Покрова накрывает травулистьями, землю снегом, воду льдом, а женщин — брачным венцом. Мы собрали народные приметы и обряды, соблюдение которых, по народному поверью, помогает незамужним выйти замуж, а женам — сохранить семейное счастье.

Считается, что если с самого утра девушка поставит свечку у иконы Покрова Пресвятой Богородицы и прочитает молитву, то раньше всех выйдет замуж. О быстром замужестве просят специальной молитвой: "Покров-батюшка, покрой землю снежком, а меня женишком» или «Покров-Матушка, покрой землю снежком, а меня молодую платком".

Покровский обряд на замужество

Надо налить воду с бокал или стакан и прочитать над ней свадебный заговор.

«Благослови меня Боже на венчальный венец

Пусть придет моему девичеству конец.

Не нужны мне больше девичьи косы,

Пусть незамужние девки их носят,

а прошу взамен я бабий платок,

да золотой венчальный перстенек.

Благослови меня Бог, на святой Покров.

Аминь.»

После прочтения заговоренной водой надо умыться и, если есть рубашка мужчины, которого вы любите, надо ею вытереться.

Сильная молитва на быстрое замужество к празднику Покровы

«О, Пресвятая Дева Мария, прими молитву сию от меня, недостойной слуги Твоей, и вознеси ее ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив он будет просьбам нашим. Прибегаю к Тебе как к Заступнице нашей: услышь нас, молящихся Тебе, покрой нас покровом Твоим, и испроси у Бога Сына Твоего нам всех благ: супругам любви да согласие, детям послушания, обиженным терпения, скорбящим благодушия, всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды.

Сохрани меня от гордости и самолюбия, дай же мне охоту к трудолюбию и благослови труды мои. Как Закон Господа Бога нашего повелевает людям в честном супружестве жить, то приведи меня, Матерь Божья к нему, не для угождения желанию моему, но для исполнения предназначения Отца нашего Святого, ибо Он Сам сказал: нехорошо человеку быть одному и создав ему жену в помощницу, благословил их расти, плодиться и населять землю.

Пресвятая Богородица, услышь смиренную молитву из глубины сердца девичьего моего: дай мне супруга честного и благочестивого, чтобы мы в любви с ним и в согласии прославляли Тебя и милосердного Бога: Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Приметы и обряды на Покрову для незамужних

1. Испечь что-нибудь и угостить приятных вам людей.

2. Накормить птиц и животных.

3 . С самого утра заплетите косу и только вечером распустите волосы.

4. Подайте просящим милостыню, приговаривая тихо: на двоих.

5. Носите на Покрову только платья или юбки.

6. Очиститесь от кармических узлов одиночества: сначала завяжите какую-нибудь свою вещь узлом, затем развяжите.

7. Поставьте «Во здравие мужчин» свечку. Также за свое здравие и суженому.

8. Купить цветы и поставьте их в вазу в центр стола.

7. Поздравьте с этим праздником все семейные пары.

8. Завяжите на Покрову голову платком или шарфом.

Что делать замужним, чтобы дети были в паре

Нужно взять икону Покрова Пресвятой Богородицы и утром прочитать молитву над детьми.

«Як покровом на Покрову накривала Матiр Божа землю вiд усiляких бiд, так i я приступаю до своєї дитини. Як Матiр Божа, Цариця Господня, покровом землю усю накриває, так i я плiд лона свого накриваю вiд всякої напастi. В iм’я Отця, i Сина, i Святого Духа. Амiнь».