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Назван лучший учитель Украины

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Александр Жук
21:51 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Александр Жук из Запорожья стал лучшим учителем Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine.

Лучшим педагогом-новатором Украины в 2018 по версии Global Teacher Prize Ukraine стал учитель информатики из Запорожья Александр Жук.

В этом году победитель получит год бесплатного обучения от общественной организации "Освіторія", 250 тысяч гривен и поездку в Дубай на Global Education and Skills Forum 2019.

Приз зрительских симпатий получил учитель зарубежной литературы из пгт. Добротвир Львовской области Юрий Гайдученко.

В церемонии вручения национальной премии Global Teacher Prize Ukraine, проходящей в театре имени Ивана Франко, принял участие Президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщалось, Global Teacher Prize Ukraine - ежегодная национальная премия для учителей, известная в мире как "Нобелевская" премия для учителей. Премия призвана отметить достижения учителя не только в отношении своих учеников, но и общества, и подчеркнуть важность педагогов в Украине.

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В этом году организаторы премии получили почти 2 тысячи анкет-заявок от украинских учителей.

Национальная премия основана в 2017 году общественной организацией "Освіторія", подписавшей меморандум с фондом Varkey GEMS Foundation, - основателями всемирной премии для выдающихся учителей Global Teacher Prize.

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Новости Украины, Global Teacher Prize Ukraine, Александр Жук, День учителя, Запорожье, Освіторія.
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