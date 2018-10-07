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В соцсетях готовят "подарочек" ко дню рождения Путина

#SaveOlegSentsov
23:47 Вс, 7 Октябрь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости Украины: В соцсетях запускают акцию, чтобы предотвратить возвращение россиян в ПАСЕ.

К национальным делегациям в ПАСЕ обратятся через соцсети Facebook и Twitter, чтобы предотвратить возвращение права голоса российской делегации.

Об этом сообщила в Фейсбуке правозащитница Александра Матвийчук.

"Сегодня в день рождения Путина мы готовим ему подарочек. И нам нужна ваша помощь", - написала Матвийчук.

Она напомнила, что 9 октября ПАСЕ будет голосовать за резолюцию, чтобы снять санкции с России.

"В документе нет об этом ни слова, но все понимают, что предложенные изменения в регламент ПАСЕ сделают просто невозможным их продолжение. Все это особенно цинично, учитывая, что в российских тюрьмах и в далее удерживаются около семи десятков заложников Кремля, среди которых Олег Сенцов. В подвалах ОРДЛО до сих пор находятся более сотни пленных", - подчеркнула правозащитница.

В связи с этим Матвийчук сообщила, что совместными усилиями сформированы 23 команды, каждая из которых отвечает за конкретную национальную делегацию 23 стран Совета Европы.

Это Чехия, Германия, Австрия, Великобритания, Франция, Швеция, Швейцария, Италия, Испания, Бельгия, Венгрия, Финляндия, Латвия, Эстония, Люксембург, Дания, Нидерланды, Норвегия, Греция, Португалия, Польша, Болгария, Сербия (список пополняется).

"И 8 и 9 октября мы будем через Твиттер и ФБ персонально обращаться к каждому члену национальных делегаций этих стран. Но до сих пор есть незакрытые делегации. Поэтому если вы готовы помочь в координации - напишите мне в приват, пожалуйста", - подытожила правозащитница.

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Новости Украины, Facebook, Twitter, Александра Матвийчук, ПАСЕ, Россия, Санкции.
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