В Украине 7 октября отмечали свой профессиональный праздник украинские педагоги, предлагаем посмотреть, как выглядели украинские политики в детстве.

В воскресенье, 7 откября, в Украине работники образования отмечали свой профессиональный праздник. На сегодня в украинском образовательном секторе работает около 850 тыс. педагогов, воспитателей, мастеров производственного обучения, научно-педагогических работников и управленцев. Они занимаются 1,3 млн дошкольников, обучают 3,9 млн школьников и около 3 млн студентов.Украинское образование имеет давние традиции и принципы, которые сформировались со времен Киевской Руси и развились и приобрели новые формы во времена Казацкого государства - это открытость миру, европейская ориентация, привязка к христианским ценностям, идеи гуманизма, доминанта гуманитарного образования. Украинские политики тоже учились в школе, но многих интересует, как они выглядели тогда. Представляем фото некоторых украинских политиков.