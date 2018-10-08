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В Украине стартуют масштабные авиационные учения

В учениях примет участие и авиация США
10:31 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Embassy of Ukraine in the USA

Новости Украины: В Украине стартуют многонациональные авиационные учения с участием стран НАТО "Чистое небо 2018".

В начинающихся в Украине 12-дневных многонациональных совместных авиационных учениях "Чистое небо 2018" (Clear sky 2018) кроме украинских военных летчиков принимают участие 8 стран-членов НАТО - Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, США.

"F-15C Eagles и C-130J Super Hercules из Калифорнии (California Air National Guard) - партнера Украины в рамках US European Command's State Partnership Program - уже прибыли на место", - напомнили в посольстве Украины в США в своей странице в соцсети Фейсбук в ночь на понедельник.

В опубликованной посольством информации отмечается, что данные учения направлены на повышение региональных возможностей по защите суверенитета воздушного пространства и укрепления мира и безопасности путем совершенствования сотрудничества, взаимодействия и совместимости между партнерами по Альянсу и другими союзниками в регионе.

Как сообщалось, в июне текущего года в Минобороны Украины отмечали, что международные авиационные учения "Чистое небо-2018" станут самыми масштабными за годы независимости Украины. "Свыше 40 летательных аппаратов, десятки зенитных ракетных комплексов, сотни военнослужащих из Украины и почти из 10 стран НАТО будут задействованы в самых масштабных за годы независимости Украины международных учениях авиационных подразделений, которые начнутся в середине октября 2018 года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте оборонного ведомства.

Предварительно запланировано, что учения "Чистое небо-2018" продлятся около двух недель. Главной базой для тренировок боевых самолетов станет аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области. "Отработка тактических задач без применения боевого вооружения будет проходить в районе определенных аэродромов, преимущественно в западной части Украины, а также над территорией Польши и Румынии", - рассказал начальник штаба - первый заместитель начальника авиации Воздушных сил ВСУ Олег Захарчук.

С украинской стороны будут задействованы около 20 самолетов различных типов, вертолеты и БПЛА, стационарные и мобильные радиолокационные подразделения и мобильные огневые группы подразделений ПВО.

США будут представлены как летными экипажами, так и наземными силами и средствами, в целом в Украину прибудет свыше 10 единиц авиационной техники (самолеты F-15C/D, С-130, КС-135, БПЛА МQ-9) и несколько специалистов из числа наземного инженерно-технического состава, поисково-спасательной команды, подразделений охраны, аэромедицинской эвакуации, киберзащиты.

Вместе с украинскими и американскими пилотами задачи в небе будут выполнять их польские и румынские коллеги на самолетах F-16C. Еще около 10 стран НАТО планируют задействовать передовых авианаводчиков и других специалистов разных направлений.

Во время учений планируется отработать действия по авиационному прикрытию и поддержке, реализовать общие задачи по десантированию грузов и личного состава, обеспечению их прикрытия как днем, так и ночью, сопровождению операций по поиску и спасению личного состава, а также выполнение задач по аэромедицинской эвакуации.

"По замыслу организаторов, учения "Чистое небо-2018" будут содействовать безопасности в Восточной Европе и позволят повысить уровень подготовки экипажей Воздушных сил ВСУ в выполнении тактических задач в коалиционной среде, достичь принципиально нового и качественного уровня совместимости с воздушными силами вооруженных сил США и других стран - членов НАТО во время совместных воздушных операций по обеспечению защиты воздушного суверенитета", - подчеркивается в сообщении.

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Новости Украины, "Чистое небо - 2018", Авиация, Военные учения, ВСУ, НАТО.
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