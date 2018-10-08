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Яркая, удобная и современная: как выглядит лучшая школа в Украине (Фото)

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Солонянская опорная школа
11:03 Сегодня Телеграф
Фото: dp.informator.ua

Новости Украины: Солонянская опорная школа на Днепропетровщине - современное европейское учебное заведение, которую с радостью посещают дети.

На Днепропетровщине есть Солонянская опорная школа, в которую свозят детей с окрестных сел – это . Сейчас в школе обучаются более 700 детей, почти треть из них — жители 12 близлежащих сел.

Солонянская школа построена в 1977 году. Капитальных ремонтов с тех пор не было.  Реконструкцию школы начали с замены крыши - старая давно протекала. Из-за этого в помещении было холодно, а потолок и стены постоянно портились.Работы проводились не только снаружи, но и внутри. 

Сейчас учреждение имеет современную утепленную крышу и разноцветный термомодернизированный фасад. Все окна - энергоэффективные. Наконец-то в школе комфортно и уютно. Температура в помещении - 23-25 градусов.

Теперь здесь новая мебель, интерактивные доски в каждом классе, бук-кроссинг, мягкая мебель на этажах, новые коммуникации и туалеты. Здесь дети охотно изучают физику и химию. Здесь прозрачные двери, интерактивные доски, своя лаборатория и даже метеостанция.

Портативная метеостанция, специальные секции для биологических исследований, лаборатории для физических и химических экспериментов – в каждом кабинете своя изюминка. Дети учатся с удовольствием. Кроме теории, в этой школе есть и практика.

Рядом со школой появился современный стадион, на котором обустроено два футбольных поля с искусственным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки. Здесь также есть легкоатлетические дорожки и ворк-аут зона.

Кроме того, в декабре прошлого года в Солонянской школе открыли первый в Украине инклюзивно-ресурсный центр. В ИРЦ предусмотрены комнаты для индивидуальной работы с логопедом, дефектологом, психологом, а также ресурсная комната.

Одна из основных особенностей Солонянской школы — ее инклюзивность и доступность для детей с особыми образовательными потребностями. 

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Главный вход школы оборудован австрийским подъемником и дверью, которая открывается по нажатию кнопки. По паспорту подъемник может работать при температуре от -20 до +40 градусов. В реальности – диапазон больше.

Кроме того, школа победила во всеукраинском проекте «Zero Waste School», который пропагандирует культуру правильной сортировки отходов. Теперь команда учеников отправится в Киев на тренинг. Полученные знания молодежь будет передавать друзьям, родителям, учителям. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

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Новости Украины, Днепропетровская школа, Опорная школа, Солонянская опорная школа, Школа.
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