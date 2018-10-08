Радары на дорогах: в МВД рассказали, как будут штрафовать за превышение скорости

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В Украине возобновили контроль за соблюдением скорости
12:52 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: autonews.autoua.net

Новости Украины: Полиция запускает в пилотном режиме видеофиксацию превышения скорости на дорогах Украины при помощи TruCam.

Патрульная полиция запускает в пилотном режиме с 8 до 15 октября видеофиксацию нарушений скоростного режима на дорогах Украины при помощи специального устройства TruCam.

Как сообщает в понедельник департамент коммуникации Национальной полиции Украины, полицейские будут применять TruCam в местах концентрации ДТП, на аварийно-опасных участках дорог международного и национального значения.

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Как рассказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, прибор TruCam позволяет фиксировать скорость на дистанции около 1200 м.

"Мы запускаем фиксацию нарушения скоростного режима не для того, чтобы привлекать водителей к ответственности, а именно с целью превенции. Наша задача – побудить водителей снизить скорость в тех местах, где есть повышенный уровень дорожно-транспортных происшествий, особенно – ДТП с пострадавшими и погибшими", - сказал он.

По его словам, спецустройство будет использоваться исключительно при наличии предупреждающего знака о том, что ведется фото- и видеофиксация правонарушений.

Кроме того, использование TruCam будет осуществляться рядом со служебным транспортным средством, которое будет стоять с включенными проблесковыми маячками синего цвета.

Информация о таких местах уже обнародована и будет постоянно обновляться.

А.Билошицкий также отметил, что характеристики прибора не предусматривают вмешательства человека в работу устройства на месте фиксации нарушения.

"Прибор содержит в себе специальную систему шифрования данных… Инспектор не имеет доступа и не может удалить любые моменты самостоятельно. Также прибор содержит так называемый счетчик правонарушений, которые были зафиксированы с помощью данного прибора", - рассказал он.

По его словам, контроль за соответствием количества зафиксированных правонарушений и привлеченных к ответственности будет осуществляться в отделах мониторинга в каждом управления патрульной полиции.

А.Билошицкий отметил, что использование этих приборов является первым шагом в дальнейшем развитии системы фото- и видеофиксации правонарушений, а следующими шагами станет внедрение системы автоматической фиксации нарушений.

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Новости Украины, Видеофиксация, ДТП, Полиция, Превышение скорости, Радары.
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