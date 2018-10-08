Покров Пресвятой Богородицы 2018: что нельзя делать 14 октября, традиции и обряды

14 октября отмечается православный праздник Покров Пресвятой Богородицы принадлежит к числу великих праздников Православной Церкви. Его полное название - Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Традиции и обряды

На праздник Покрова Пресвятой Богородицы было принято всей семьей идти в храм и молиться Божьей Матери о спасении и заступничестве.

Начало праздника означало завершение всех работ. Крестьяне до начала праздника старались завершить сбор урожая, а также сделать все необходимые заготовки и запасы на долгую суровую зиму. Была традиция держать домашний скот в загонах и хлевах, а не пасти их на лугах.

По традиции в праздник жгли засохшие ветки яблонь. Считалось, что если сжечь их именно в этот день, то всю зиму в доме будет тепло. Делалось это и для того, чтобы следующий год был урожайным. С той же целью люди старались на Покров чем-то помочь бедным. Люди считали, если будешь щедрым, тебе это воздастся.

На Покров старались утеплить дом и навести порядок. При этом приговаривали: "Не утеплишь дом до Покрова - всю зиму будешь мерзнуть".

Для благосостояния семьи в этот день обязательно пекли блины. Согласно традиции, перед тем как сесть за стол, хозяйка обходила все углы жилья с тарелкой, а потом, прочитав молитву Пресвятой Богородице, пробовала первый блин. Люди также верили, что чем больше блинов испекут, тем теплее будет в доме зимой.

С выпечкой блинов был связан и обряд "запекания углов". Он проводился для домового, который, считали засыпает в день Покрова. Поэтому хозяйка готовила подношение домовому - делила первый блин на 4 части и раскладывала по 4 углам кухни. Люди верили, что если домовому сытно, то дома тепло, спокойно и уютно.

Для застолья еще пекли специальный каравай, которым угощали родственников и соседей, так как это принесет богатство.

Для защиты от сглаза многие сжигали старую одежду. А маленьких детей выводили на порог дома и обливали водой сквозь решето или сито, чтобы они не болели.

Что можно и что нельзя делать в этот праздник

На Покров нельзя делать серьезную хозяйственную работу, а также выполнять многие домашние обязанности: копать, строить, убирать, шить и т.д. Желательно даже не готовить что-то серьезное до самого позднего вечера. Если же все-таки появились неотложные дела, то делать их нужно добросовестно, "в правде и простоте". На Покрова Пресвятой Богородицы нельзя сквернословить, ругаться с людьми, пить алкоголь.

В этот день нужно делать дары бедным и сиротам, а также окуривать дома дымком от подожженных веточек яблони или вишни – для благополучия и удачи.