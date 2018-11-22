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Рада ввела институт уголовных проступков: что это значит

Рада ввела институт уголовных проступков: что это значит
12:20 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Верховная Рада Украины ввела институт уголовных проступков.

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" (№7279-д).

За данное решение проголосовали 239 народных депутатов.

Законом вводится институт уголовных проступков путем внесения изменений в действующий Уголовный кодекс Украины.

Уголовный проступок определен как действие (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере не более трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или другое наказание, не связанное с лишением свободы.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин отметил, что расследование таким проступков "будут осуществлять как отдельные подразделения дознания, так и уполномоченные на то должностные лица правоохранительных органов".

Он также отметил, что подготовка к уголовному проступку не будет влечь за собой уголовную ответственность.

По словам председателя комитета, лица, осужденные за совершение уголовного проступка, после отбывания наказания признаются не имеющими судимости.

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Законом изменена классификация уголовных правонарушений на уголовные проступки, нетяжкие, тяжкие и особо тяжкие преступления; согласован вопрос сроков дознания и судебного рассмотрения уголовных проступков; уточнен перечень возможных негласных следственных (розыскных) действий во время дознания; нормирован вопрос источников доказательств.

Как сообщалось, 20 ноября в парламенте был зарегистрирован законопроект №9306 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно установления ответственности за клевету.

Авторами законопроекта выступили депутаты от "БПП" Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин.

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Все по теме:

Верховная Рада, ВРУ, Андрей Кожемякин, Николай Паламарчук, Артур Палатный, Олег Великин, Институт уголовных проступков.
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