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В Украине ужесточили наказание за езду в нетрезвом виде

В Украине ужесточили наказание за езду в нетрезвом виде
15:10 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Верховная Рада разрешила штрафовать водителей на 51 тысячу гривень за езду в нетрезвом виде.

Верховная Рада существенно увеличила штрафы - от 17 тыс. до 51 тыс. грн - за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Увеличение штрафов предусмотрено законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" (№7279-Д), который сегодня принял парламент.

В частности, в статью 286-1 Уголовного кодекса Украины внесены изменения, которыми предусмотрено, что управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, а также передача управления транспортным средством лицу, которые находится в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов, наказываются штрафом от 1 тысячи до 2 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Также изменениями предусмотрено, что если такие действия совершены повторно, то штраф составит до 3 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами за срок от 2 до 3 лет.

Как отметил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян в комментарии, размещенном на сайте Нацполиции, данным законом внесена норма в Уголовный кодекс относительно управления транспортом в состоянии опьянения, это деяние отнесено к уголовному проступку (наказание - штраф 17-34 тыс. грн и запрет управлять транспортом до трех лет, а при повторном нарушении - до 51 тыс. грн с запретом вождения от 2 до 3 лет).

Кроме того, Троян сообщил, что также к уголовным проступкам отнесены такие распространенные преступления, как неквалифицированные кражи, мошенничество, незаконные действия с наркотическими средствами без цели сбыта, хулиганство. Расследование уголовных проступков будет проводиться в форме дознания с упрощением процедуры, включая сокращенные сроки - не более 72 часов с момента уведомления лицу о подозрении или задержания, или в других случаях - до 1 месяца. Ранее нетрезвое вождение каралось штрафом в 10200 гривень и лишением прав на 1 год. Те же действия совершенные повторно в период 5 лет наказывались штрафом в 40200 гривень и лишением прав на 10 лет.

Как сообщалось, сегодня, 22 ноября, Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений» (№7279-д).

Этим законом введен институт уголовного проступка. Уголовным проступком определены действия (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере не более трех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или другое наказание, не связанное с лишением свободы.

Законом изменена классификация уголовных правонарушений на уголовные проступки, нетяжкие, тяжкие и особо тяжкие преступления; согласован вопрос сроков дознания и судебного рассмотрения уголовных проступков; уточнен перечень возможных негласных следственных (розыскных) действий во время дознания; унормирован вопрос источников доказательств.

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Все по теме:

Верховная Рада, Водители, Штрафы, Алкогольное опьянение.
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