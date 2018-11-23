С неплательщиков алиментов взыскали 4 млрд гривень с начала года

Новости Украины: Павел Петренко рассказал, сколько денег взыскали с неплательщиков алиментов с начала текущего года.

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявляет, что с начала 2018 года с неплательщиков алиментов взыскали 4 млрд грн в пользу детей.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«4 млрд гривень алиментов выплачено украинским детям благодаря работе команды Минюста в этом году», - отметил Петренко.

По его словам, «это ровно в два раза больше, чем за этот же период в 2017 году».

Петренко отметил, что такой результат является свидетельством того, что кампания Минюста «Чужих детей не бывает» работает.

«За каждой гривней - судьба украинских детей, о которых забыли горе-родители. Министерство юстиции не будет останавливаться на достигнутом. Наша задача, чтобы позорное явление долгов по уплате алиментов навсегда осталось в прошлом», - добавил министр.

На странице также отмечается, что по состоянию на ноябрь 2017 года было выплачено 1,9 млрд грн алиментов.

Как сообщалось, 3 июля 2018 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание.

25 июля 2018 года Президент Петр Порошенко подписал закон, которым создаются экономические предпосылки для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание.

Кроме того, 29 августа 2018 года начали действовать нормы закона №8296, среди которых - начисление дополнительных штрафов при наличии задолженности по уплате алиментов больше 1 года.