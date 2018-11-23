Погода на выходные: в Украину идет антициклон, усилятся морозы и пройдет снег

Новости Украины: По прогнозам синоптиков, на выходных, 24 и 25 ноября, в Украину придет антициклон Constantin, усилятся ночные морозы, пройдет мокрый снег с дождем.

По прогнозам украинского Гидрометцентра, календарная зима придет в Украину "по графику" и не на голую землю. Уже начиная с воскресенья в Украину придут обильные снегопады, которые к юго-востоку страны будут чередоваться с дождями.

24-25 ноября также будет облачно с прояснениями. 24 ноября без осадков, лишь ночью на крайнем западе небольшой снег и дождь; 25 ноября в западных, северных, местами центральных и Харьковской областях мокрый снег и дождь (днем на западе дождь), на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью 2-7° мороза, на востоке страны 7-12° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла, на западе, 25 ноября и на юге страны 2-7° тепла; на Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем 7-10°.

В субботу, 24 ноября, погода будет схожей с предыдущим днем. На северо-востоке Украины похолодает на 1-2 градуса, а на юге наоборот потеплеет. Но осадков не предвидится нигде в Украине.

Погода в субботу, 24 ноября Фото: meteo.gov.ua

Погода в субботу, 24 ноября, в городах Украины:

в Киеве - солнечно, ночью -3...-5°, днем 0...-2°;

в Виннице - солнечно, ночью -6...-8°, днем -1...-3°;

в Луганске - солнечно, ночью -8...-10°, днем -1...+1°;

в Луцке - солнечно, ночью -3...-5°, днем +3...+5°;

во Львове - солнечно, ночью -1...-3°, днем +4...+6°;

в Днепре - солнечно, ночью -6...-8°, днем +1...+3°;

в Донецке - солнечно, ночью -6...-8°, днем -1...+1°;

в Житомире -солнечно, ночью -3...-5°, днем -1...+1°;

в Запорожье - солнечно, ночью -3...-5°, днем +2...+4°;

в Ивано-Франковске - без осадков, ночью -3...-5°, днем +3...+5°;

в Кропивницком - солнечно, ночью -5...-7°, днем -1...-3°;

в Николаеве - без осадков, ночью -2..-4°, днем +1...+3°;

в Одессе - ясно, ночью -2...-4°, днем +2..+4°;

в Полтаве -ясно, ночью -5...-7°, днем -1...-3;

в Ровно - солнечно, ночью -3...-5°, днем +2...+4°;

в Симферополе - дождь, ночью -1...-3°, днем +4...+6;

в Сумах - ясно, ночью -3...-5°, днем +0...-2°;

в Тернополе - солнечно, ночью -3...-5°, днем +1...+3°;

в Ужгороде - без осадков, ночью +2...+4°, днем +7...+9°;

в Харькове - ясно, ночью -8...-10°, днем -1...+1°;

в Херсоне - солнечно, ночью -3...-5°, днем +1...+3°;

в Хмельницком - без осадков, ночью -5...-7°, днем -1...+1°;

в Черкассах - ясно, ночью -5..-7°, днем -1...+1°;

в Чернигове - солнечно, ночью -3...-5°, днем +0...-2°;

в Черновцах - без осадков, ночью -3...-5°, днем +0...+2°.

А уже в воскресенье, 25 ноября, циклон с дождями и мокрым снегом ворвется в Украину с северо-запада, и накроет практически половину страны. Температура воздуха в регионах, которые окажутся под ударом стихии, будет более высокой, по сравнению с предыдущими днями. Местами будет до +3. А на юге страны будет без осадков и до +5 тепла. На востоке сухо до +1.

Погода в воскресенье, 25 ноября Фото: meteo.gov.ua

Погода в воскресенье, 25 ноября, в городах Украины:

в Киеве - снег с дождем, ночью -3...-5°, днем +0...-2°;

в Виннице - снег с дождем, ночью -3...-5°, днем +0...+2°;

в Луганске - ясно, ночью -6...-8°, днем -1...+1°;

в Луцке - дождь, ночью -1...=1°, днем +3...+5°;

во Львове - дождь, ночью 0...+2°, днем +4...+6°;

в Днепре - ясно, ночью -6...-8°, днем +0...+2°;

в Донецке - без осадков, ночью -6...-8°, днем -1...+1°;

в Житомире - снег с дождем, ночью -3...-5°, днем +1...+3°;

в Запорожье - ясно, ночью -3...-5°, днем +2...+4°;

в Ивано-Франковске - дождь, ночью -1...+1°, днем +3...+5°;

в Кропивницком - снег с дождем, ночью -5...-7°, днем +1...+3°;

в Николаеве - ясно, ночью 0..-2°, днем +4...+6°;

в Одессе - без осадков, ночью +0...+2°, днем +5..+7°;

в Полтаве -снег с дождем, ночью -5...-7°, днем +0...+2;

в Ровно - ясно, ночью -1...+1°, днем +2...+4°;

в Симферополе - без осадков, ночью -1...+1°, днем +6...+8°;

в Сумах - снег и дождь, ночью -3...-5°, днем +0...-2°;

в Тернополе - дождь, ночью -1...+1°, днем +1...+3°;

в Ужгороде - дождь, ночью +2...+4°, днем +7...+9°;

в Харькове -ясно, ночью -6...-8°, днем -1...+1°;

в Херсоне - солнечно, ночью 0...-2°, днем +4...+6°;

в Хмельницком - дождь, ночью -1...-3°, днем -1...+1°;

в Черкассах - дождь со снегом, ночью -5..-7°, днем +1...+3°;

в Чернигове - снег с дождем, ночью -3...-5°, днем +0...-2°;

в Черновцах - дождь, ночью -3...-5°, днем +0...+2°.

В понедельник, 26 ноября, в Украине небольшой мокрый снег и дождь (днем на юге и Закарпатье преимущественно дождь), а 27 ноября в северных и западных областях небольшой снег, на остальной территории осадки (в Приазовье преимущественно в виде дождя). Температура ночью и днем от 4° мороза до 2° тепла (ночью 27 ноября в западных и северных областях 2-7° мороза); на юге страны ночью 0-5° тепла, днем 26 ноября 5-10°, 27 ноября 1-7° тепла.

Во вторник, 27 ноября, по всей территории страны погодные условия останутся на уровне предыдущего дня. Во всех регионах Украины прогнозируют снег, местами мокрый, на юго-востоке преимущественно дождь. Температурный режим останется на уровне предыдущего дня.

Напомним, ранее сообщалось, что зима в Украине будет аномально теплой – средняя температура в этот период ожидается на два градуса выше нормы, а в декабре и январе в основном ожидается плюсовая температура. Наш прогноз на месяц – аномалия температуры, отклонение от нормы. Зима будет теплой. Средняя за месяц температура в декабре может быть на 1-2 градуса выше, чем она была в начале этого века. Она будет плюсовая на территории Украины. Это где-то от +3-4 в Сумской и Черниговской областях до +6-7 градусов на юге Украины и Закарпатье.