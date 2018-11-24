Украина помнит, мир признает: трагедия Голодомора 1932-1933 годов (Фото)

День памяти жертв Голодоморов отмечается ежегодно в последнюю субботу ноября на основании президентских указов 1998 и 2007 годов. В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов.