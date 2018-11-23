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Верховная Рада продлила льготы на ввоз электрокаров

Верховная Рада продлила льготы на ввоз электрокаров
12:07 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф УНИАН

Новости Украины: Верховная Рада поддержала решение об освобождении владельцев электроавтомобилей от НДС и акциза.

Верховная Рада освободила электроавтомобили от налога на добавленную стоимость (НДС) и акциза при ввозе на территорию Украины до 2022 года.

Соответствующие изменения предусмотрены в законопроекте об изменениях в Налоговый кодекс и другие законодательные акты (№9260), который сегодня поддержала Верховная Рада.

Как отметил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко на своей странице в Facebook, именно из-за наличия НДС официально в Украину не ввозились электрокары ряда брендов.

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"Теперь барьеры рухнули и я уверен, что уже в ближайшее время в Украину будут официально импортироваться все мировые бренды электрокаров", - написал он.

Как сообщалось, сегодня утром Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2019 год с предельным объемом дефицита на уровне 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП.

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НДС, Налоговый кодекс, Олег Назаренко, Электроавтомобили, Аксцизы.
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