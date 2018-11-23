85-ая годовщина Голодомора: страны, которые признали Голодомор геноцидом

Новости Украины: 15 государств-членов ООН и государство Ватикан признают актом геноцида Голодомор 1932-1933 годов в Украине на межгосударственном уровне.

В субботу, 24 ноября в Украине отмечается День памяти жертв Голодомора – миллионов погибших в результате искусственного голода крестьян советской Украины, уничтоженных сталинским режимом в 1932-1933 годах.

Голодомор был вполне сознательной политикой Сталина в отношении украинского крестьянства, актом принуждения и запугивания, ответом на неповиновение и сопротивление украинцев политике насильственной коллективизации.

Согласно Заключению судебной научно-демографической экспертизы Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины от 30 ноября 2009 года, вследствие содеянного геноцида в Украине погибло 3 млн. 941 тыс. человек, из них: в течение февраля - декабря 1932 года - 205 тыс. человек, в 1933 году - 3 598 тыс. человек, в первой половине 1934 года – еще 138 тыс. лиц.

На протяжении десятилетий тема Голодомора была табуированной. Пока существовал коммунистический режим, даже говорить о голоде 1932-1933 годов было строго запрещено. Лишь 28 ноября 2006 года Верховная Рада Украины приняла закон "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", согласно которому Голодомор был признан геноцидом украинского народа.

Согласно украинскому законодательству "публичное отрицание Голодомора 1932 -1933 годов в Украине признается надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства Украинского народа и является противоправным".

Что такое геноцид?

Это целенаправленные действия с целью уничтожения полностью или частично отдельных групп населения или целых народов по национальным, этническим, расовым, корыстным или религиозным мотивам. Термин был введен в 1944 году. В ХХ веке было несколько геноцидов. Одними из классических примеров геноцида является Холокост – уничтожение евреев нацистским режимом во время Второй мировой войны.

Одним из основателей исследований геноцида, а также соавторов его правового определения был Рафал Лемкин, который считал Голодомор классическим примером советского геноцида, самой длинной и самой широкой попыткой русификации и уничтожения украинской нации. Лемкин был не только одним из тех, кто рассказывал миру правду о трагедии украинского народа и преступлении сталинского режима, но и анализировал геноцид украинцев в контексте международного права. В частности, в 1953 году в Нью-Йорке, во время 20-ой годовщины Большого Голода, он выступил перед трехтысячной аудиторией в Манхэттене с обращением "Советский геноцид в Украине". В ноябре 2015 года эта статья Лемкина была внесена в России в Федеральный список экстремистской литературы.

Из 195 стран мира актом геноцида Голодомор 1932-1933 годов в Украине на межгосударственном уровне, кроме Украины, признают 15 государств-членов ООН и государство Ватикан (02.04.2004).

Первой признала Голодомор Эстония. 20 октября 1993 года Рийгикогу (Парламент) Эстонии выступил с соответствующим Заявлением, в котором осудил коммунистическую политику геноцида, а также солидаризировался в памяти о тяжелых жертвах геноцида 1932-1933 годов.

Второй страной мира актом геноцида Голодомор признала Австралия. Об этом свидетельствуют Резолюция Сената от 28.10.1993, а также Резолюция Сената от 31.10.2003.

Третья страна мира, которая признала Голодомор геноцидом украинского народа, стала Канада. Свидетельство тому – Резолюция Сената от 20.06.2003 г., и Акт Палаты общин от 28 мая 2008 года. Последний документ называется Актом Дня памяти Украинского голода и Геноцида ("Голодомора"), а по всей Канаде, каждый год, в четвертую субботу ноября отмечается "День памяти Украинского голода и Геноцида ("Голодомора")".

Четвертой страной была Венгрия. Об этом говорится в Постановлении государственного Собрания от 26.11.2003 года.

Пятая – Ватикан. Компендиум социальной доктрины Церкви от 02.04.2004

Шестая страна мира – Литва. Заявление Сейма от 24.11.2005

Седьмая – Грузия. Документ Парламента от 20.12.2005

Восьмая – Польша. Сначала было Постановление Сената от 16.03.2006, а потом – Закон Сейма от 4.12.2006.

Девятая – Перу. Резолюция Конгресса от 19.06.2007.

Десятая – Парагвай. Декларация Сената от 25.10.2007

Одиннадцатая – Эквадор. Резолюция Национального Конгресса от 30.10.2007

Двенадцатая – Колумбия. Резолюция Палаты представителей Конгресса от 21.12.2007

Тринадцатая – Мексика. Постановление Палаты депутатов Национального Конгресса от 19.02.2008

Четырнадцатая – Латвия. Декларация Сейма от 13.03.2008

Пятнадцатая – Португалия. Резолюция Ассамблеи Республики Португалия (парламент) от 3.03.2017

Шестнадцатая – США. 4 октября 2018 Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа. В США признание геноцидом Голодомора 1932-1933 годов в Украине берет начало с 1985 года. Тогда, 13 декабря 1985 года была учреждена Комиссия Правительства США по Голоду в Украине. Сталинский Голодомор украинцев был признан геноцидом 15 штатами США. В Частности: Калифорния, Орегон, Вашингтон, Пенсильвания, Висконсин, Мичиган, Массачусетс, Миссури, Нью-Йорк, Канзас, Иллинойс, Огайо, Юта, Миннесота, Вирджиния.

Еще ряд стран в официальных обращениях осудили Голодомор как акт истребления человечества, учиненный тоталитарным сталинским режимом, или почтили память его жертв, в том числе: Аргентина, Андорра, Бразилия, Италия, Испания, Чили, Чехия, Словакия, Мексика. Россия в 2008 году почтила память погибших, но категорически отказалась признавать сталинскую политику 1932-1933 годов в отношении украинских крестьян актом геноцида.

Кроме того, Голодомор 1932-1933 годов в Украине был признан актом геноцида на региональном и муниципальном уровне в следующих странах:

Австралия: штат Новый Южный Уэльс, штат Виктория

Аргентина: Провинция Чако, м.Беріссо, м.Буэнос-Айрес, м.Апостоле, провинция Мисьонес

Бразилия: штат Парана, м. Рио-де-Жанейро, м. Пруден-тополіс.

Великобритания: г. Эдинбург, г. Кихлей

Испания: Страна Басков, Каталония, г. Асплугас-да-Любрагат, Балеарские острова, г. Таррагона

Италия: г.Рим, Сицилия.

Канада: провинция Монитоба, провинция Саксачеван, провинция Онтарио, Квебек

Португалия: г. Абрантеш, г. Брага, г. Грaндола (Португалия)

На Межгосударственном уровне Голодомор признан Балтийской ассамблеей (Заявление от 24.11.2007).

Геноцидом украинского народа Голодомор признают Католическая церковь, Украинская греко-католическая церковь, Константинопольская православная церковь, Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь, а также Украинская православная церковь Московского патриархата.

На межгосударственном уровне памяти память жертв Голодомора без указания термина "геноцид" чествовали:

в ООН Совместное заявление делегаций государств-членов ООН от 07.11.2003;

ЮНЕСКО – Резолюция Генеральной конференции, принята единогласно от 01.11.2007;

ОБСЕ – заявление от 30.11.2007;

ПА ОБСЕ – Резолюция от 03.07.2008;

Европарламент - Резолюция Европарламента от 23.10.2008;

ПАСЕ - Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в пунктах 10-11 резолюции 1723 "памяти жертв Великого Голода (Голодомора) на территории бывшего СССР" от 28 апреля 2010 года признала Голодомор "преступлением Советского режима против собственного народа" и преступлением против человечности.

Мир понимает, осуждает и солидаризировался с украинским народом.