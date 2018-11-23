Северное сияние и серебряные кристаллы: как будет выглядеть главная елка страны

Новости Украины: Подготовка к Новому году начнется уже завтра, 24 ноября.

В Киеве Софиевскую и Контрактовую площади начнут готовить к Новогодним праздникам уже субботу, 24 ноября. Там обустроят новогодние ярмарки и аттракционы.

В пресс-службе КГГА рассказали, что тематикой всех праздничных локаций столицы будет северное сияние. Основные места для новогодних развлечений станут Михайловская и Софиевская площади, а также Владимирский проезд.

"На Софийской площади традиционно поставят главную елку столицы, которую торжественно зажгут 19 ноября в 19:00. Рядом с ней установят экран, через который посетители передавать приветствия. Также на площади впервые запустят поезд желаний" Полярный экспресс ", а в сквере Владимирского проезда обустроят зону развлечений для самых маленьких ", - сообщили в столичной городской администрации.

Большую елку установят на Контрактовой площади рядом с колесом обозрения, а саму площадь украсят в стиле творчества украинской художницы Марии Примаченко. На праздник Рождества, 7 января, организуют массовые колядки и все желающие смогут отведать кутью. Резиденцию Святого Николая установят в сквере на площади.

Торжественное открытие всех локаций произойдет 15 декабря, когда подготовка будет полностью завершена.

Главная елка страны: какой она будет

Новогоднюю развлекательную программу в Киеве снова организует проект Folk Ukraine. Информация о том, будет дерево искусственно собранным или живым, появится только 8 декабря. Об этом сообщает издание "Сегодня".

"Елка может быть искусственной, составленной из небольших ветвей, как делали раньше. Или живой, которую мы, по традиции, привозили из лесничества в Ивано-Франковской области. Сейчас решение окончательно не принято. Думаю, до 8 декабря определимся", - рассказал президент фестиваля Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

Новогоднее дерево на Софийской площади будет высотой в 25-27 метров, чтобы оно гармонично смотрелось на площади вместе с колокольней и башней собора. Зеленую красавицу будут украшать игрушки в виде серебряных и белых кристаллов. Всего на елке будет почти 10 тонн гирлянд, длина которых составит 10 километров.