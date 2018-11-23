Скачать
Воскресенье, 25.11.2018
Пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против кораблей Украины
Пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против кораблей Украины
Порошенко: Автокефалия в скором времени будет официально оформлена
Порошенко о сроках получения автокефалии
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник

Минздрав назвал приоритеты на 2019 год

Минздрав назвал приоритеты на 2019 год
15:44 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Министерстве здравоохранения напомнили, что приоритетами 2019 года станут внедрение программы "Бесплатная диагностика" и изменения в работе экстренной медпомощи.

В Министерстве здравоохранения сообщили о приоритетных направлениях деятельности на 2019 год, в частности, о начале реализации программы "Бесплатная диагностика" и изменениях в работе экстренной медицинской помощи. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

"Верховная Рада приняла Государственный бюджет на 2019 год. Приоритетные направления работы министерства в 2019 году: продолжение трансформации первичной медицинской помощи, запуск программы "Бесплатная диагностика" и начало пилотного проекта изменений экстренной медицинской помощи в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и городе Киеве", - отметили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что продолжится финансирование государственных программ по обеспечению пациентов лечением и жизненно необходимыми препаратами.

"Будут действовать государственные закупки лекарств и медицинских изделий - жизненно необходимых дорогостоящих препаратов, которые пациенты не могут купить самостоятельно, в том числе и инсулинов. В дальнейшем будет развиваться программа "Доступные лекарства". Также будет расширена сеть кардиоцентров, продолжится трансформация медицинского образования", - подчеркнули в Минздраве.

Напомним, в настоящее время как на "Скорой", так и в "Неотложке" в составе бригады были врач, фельдшер или медсестра (медбрат) и водитель. Но медицинская реформа предусматривает кардинальные перемены именно в этом вопросе – теперь вместо врача на вызов приедет парамедик (это специалист, который может не иметь медицинского образования, но умеет правильно оказать самую разную доврачебную помощь), а так же водитель, который будет активным участником процесса. 

Процедура вызова изменится и бригада врачей или врач амбулатории не будут обязаны выезжать к пациенту в любом случае. Теперь выезд на дом будет происходить по усмотрению врача. Пациент звонит в амбулаторию или врачу. Врач тогда будет общаться с ним по телефону и они вместе будут решать, должен врач приехать к пациенту или пациент к врачу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Программа, Бесплатная диагностика, Приоритеты на 2019 год, Работа экстренной медпомощи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Екатерина Кухар показала, какой была в 16 лет
02 Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2018: все знаки Зодиака
03 Bitcoin упал до стоимости сентября прошлого года
04 Годовщина Голодомора: Дуда написал письмо Порошенко
05 МИД РФ отметился циничным высказыванием о Голодоморе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Еще один населенный пункт на оккупированном Донбассе перешел под контроль Украины
ООС взяли под контроль поселок на Светлодарской дуге
Итоги 24 ноября: День памяти жертв Голодомора и встреча Порошенко с Вейонисом
Главные новости за 24 ноября
&quot;Законы о евробляхах&quot; вступили в силу: как рассчитать стоимость растаможки авто
Сколько будет стоить растаможка авто на еврономерах
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь