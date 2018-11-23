Минздрав назвал приоритеты на 2019 год

Новости Украины: В Министерстве здравоохранения напомнили, что приоритетами 2019 года станут внедрение программы "Бесплатная диагностика" и изменения в работе экстренной медпомощи.

В Министерстве здравоохранения сообщили о приоритетных направлениях деятельности на 2019 год, в частности, о начале реализации программы "Бесплатная диагностика" и изменениях в работе экстренной медицинской помощи. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

"Верховная Рада приняла Государственный бюджет на 2019 год. Приоритетные направления работы министерства в 2019 году: продолжение трансформации первичной медицинской помощи, запуск программы "Бесплатная диагностика" и начало пилотного проекта изменений экстренной медицинской помощи в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и городе Киеве", - отметили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что продолжится финансирование государственных программ по обеспечению пациентов лечением и жизненно необходимыми препаратами.

"Будут действовать государственные закупки лекарств и медицинских изделий - жизненно необходимых дорогостоящих препаратов, которые пациенты не могут купить самостоятельно, в том числе и инсулинов. В дальнейшем будет развиваться программа "Доступные лекарства". Также будет расширена сеть кардиоцентров, продолжится трансформация медицинского образования", - подчеркнули в Минздраве.

Напомним, в настоящее время как на "Скорой", так и в "Неотложке" в составе бригады были врач, фельдшер или медсестра (медбрат) и водитель. Но медицинская реформа предусматривает кардинальные перемены именно в этом вопросе – теперь вместо врача на вызов приедет парамедик (это специалист, который может не иметь медицинского образования, но умеет правильно оказать самую разную доврачебную помощь), а так же водитель, который будет активным участником процесса.

Процедура вызова изменится и бригада врачей или врач амбулатории не будут обязаны выезжать к пациенту в любом случае. Теперь выезд на дом будет происходить по усмотрению врача. Пациент звонит в амбулаторию или врачу. Врач тогда будет общаться с ним по телефону и они вместе будут решать, должен врач приехать к пациенту или пациент к врачу.