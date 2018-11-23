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Рождественский пост 2018: когда начинается в Украине

Рождественский пост 2018: когда начинается в Украине
17:26 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Рождественский пост является одним из самых длинных в церковном году.

Пока многие ждут наступления Нового года-2019, православные христиане готовятся к самому важному религиозному празднику для каждого верующего человека. Это Рождество Христово. Ему предшествует Рождественский пост. Рождественский пост 2018 начинается за 40 дней до празднования Рождества Христова.

Рождественский пост 2018 – 2019: когда начало

В 2018 году, согласно православному календарю, 28 ноября стартует Большой Рождественский пост, который продлится 40 дней и закончится 6 января 2019 года. Рождественский пост в народе еще величают Филипповым, поскольку, накануне, 27 ноября церковь чтит память апостола Филиппа, когда люди завершают период вкушения мясной пищи.

Рождественский пост 2018-2019: что можно и чего нельзя делать в Филиппов пост
Рождественский пост 2018-2019: что можно и чего нельзя делать в Филиппов постЧитать полностью

Рождественский пост — это особый период в жизни каждого верующего христианина, который готовит человека к встрече Рождества через покаяние, соблюдение правил питания и отказа от встречи веселых праздников.

Рождественский пост впервые был соблюден в период зарождения христианства. Сначала он длился только 7 дней, далее увеличился к 30 суткам. Пост не соблюдался в период жизни Иисуса Христа и стал обязательным намного позже, но это не уменьшает уровень его значимости. Интересно и то, что Рождественский пост соблюдается и в западных странах. Католики завершают постить накануне их Рождества 24 декабря.

Во время Рождественского поста православная церковь не проводит венчание и крещение детей. Рекомендуется также не гулять в этот период свадьбы.

Весь пост условно можно поделить на три этапа: с 28 ноября по 19 декабря (празднование дня святого Николая Чудотворца), с 20 декабря по 1 января и со 2 по 6 января. В зависимости от периода разнится и питание.

В чем ценность Рождественского поста 2018

Рождественский пост 2018-2019: кому нельзя ограничивать себя в еде
Рождественский пост 2018-2019: кому нельзя ограничивать себя в едеЧитать полностью

Когда Рождественский пост в 2018 году наступает, многие начинают интересоваться, что в целом дает пост. Когда человек постится, ограничивает себя и свои желания, он отсекает все лишнее, чтобы обратить внимание на нечто более важное, оставить время для общения с Богом. Период поста — это время, когда особую ценность имеют добрые дела, об этом часто говорят духовники. Они советуют не упускать возможность стать немножечко лучше.

Рождественский пост 2018 – это последний многодневный пост в году. Если вы или ваша семья решили поститься в Рождественский пост 2018-2019, вам следует продумать свое питание в этот период, чтобы получить пользу для души и тела и при этом не навредить своему здоровью. Ведь даже во время поста люди могут питаться правильно, разнообразно, полноценно и весьма вкусно.

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Украина, Питание, Праздник, Начало, Дата, Традиции, Пост, Рождественский пост, 28 ноября, Рождественский пост 2018, Рождественский пост 2019.
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