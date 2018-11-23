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Политзаключенные получат государственную помощь

Политзаключенные получат государственную помощь
18:24 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: МинВОТ начинает выплату помощи политзаключенным.

Начата выплата госпомощи лицам, незаконно лишенным свободы РФ в связи с политической или общественной деятельностью.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"По результатам первого заседания Комиссии по выплате пособия лицам, лишенным личной свободы, которое проведено под председательством первого заместителя министра МинВОТ Юсуфа Куркчи, приняты положительные решения. МинВОТ в максимально короткие сроки были подготовлены все необходимые документы и переданы в Государственную Казначейскую Службу для проведения необходимых расчетов. Благодаря слаженной и оперативной работе МинВОТ уже 4 человека получили государственную помощь в размере 100 тысяч гривень", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 21 ноября 2018 года состоялось очередное заседание Комиссии и приняты положительные решения по 11 кейсам.

Уточняется, что в связи с тем, что кандидатами на получение помощи, вместе с необходимыми документами было подано заявления с просьбой о неразглашении их персональных данных, из-за опасения возможного преследования или дополнительных репрессий со стороны оккупационных властей, Комиссией было принято решение о проведении закрытых заседаний и неразглашении сведений о конкретных лицах, которые получают пособие.

"Для оперативного выполнения решения правительства, которое было принято в середине октября 2018 года МинВОТ в течение нескольких недель уже обработано несколько десятков заявлений для рассмотрения Комиссией. Заявления продолжают поступать, и Комиссия намерена рассмотреть до конца года как можно больше сформированных кейсов для распределения целевых государственных средств на помощь лицам, лишенным личной свободы", - добавили в министерстве.

Уточняется, что сотрудники отдела по вопросам лиц, лишенных личной свободы, МинВОТ принимают документы для формирования кейсов для рассмотрения Комиссией на следующих заседаниях и предоставляют консультации относительно представления документов по телефону 044 536 92 47.

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Политзаключенные, Государственная помощь, Юсуф Куркчи, МинВОТ.
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