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В сети опубликовали коллекцию писем иностранных дипломатов о Голодоморе

В сети опубликовали коллекцию писем иностранных дипломатов о Голодоморе
19:09 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ

Новости Украины: Сообщения о Голодоморе иностранных дипломатов выложили в сеть.

Коллекция документов "Иностранные дипломаты о Голодоморе 1932-1933 в документах ОГПУ" опубликовано в Сети к 85-й годовщине почтения памяти погибших во время Голодомора.

Прокат осуществляют Центр исследований освободительного движения и Отраслевой государственный архив СБУ.

"Серия документов освещает виденье этих страшных событий иностранными дипломатическими представителями Японии и Германии в Одессе, Харькове и Киеве, а также визит в Украину лидера партии радикальных социалистов, бывшего премьер-министра Франции Эдуара Эррио", - говорится в сообщении.

Коллекция включает 26 писем, донесений и сообщений от дипломатических учреждений относительно Голодомора. В частности, представленные документы рассказывают о мерах безопасности, принятых во время визита Эррио в УССР, в частности недопущении к нему "неблагонадежных граждан", в том числе представителей французских колонистов, а также тщательным образом подобранный маршрут визита по образцовым селам и колхозам. Как следствие, французский политик по возвращении на родину не подтвердил наличие голода.

Зато японский консул Танака после посещения республик СССР отмечал, что "украинские крестьяне вызывают в сравнении с крестьянами других республик жалкое впечатление своей ободранной одеждой и истощенными мощами", и это наряду со строительством гигантских размеров фабрик, заводов и жилья на Донбассе.

Однако именно немецкие консульства были под особо пристальным надзором ОГПУ в связи с программой поддержки нищим немецким колонистам. О фактах голода в УССР свидетельствуют их отчеты и общение с дипломатическими представителями Японии и Польши.

"...Теперь уже установлено, что катастрофа голода достигла всей Украины и что исключениями являются районы, где еще имеется хлеб. Судя по имеющимся достоверным сообщениям, в украинских селах умерло от голода 80% населения", - писал немецкий консул в письме в Министерство иностранных дел Германии в 1933 году.

По словам директора Отраслевого государственного архива СБУ Андрея Когута, сегодня эти свидетельства чрезвычайно важны для понимания того, как воспринимали ситуацию в Советской Украине иностранцы.

"Документы, добытые чекистами оперативным путем в иностранных консульствах на территории Украины во время Голодомора, ярко свидетельствуют, что несмотря на попытку коммунистического режима скрыть преступление, информация о голоде и его масштабах становилась известна за рубежом", - отметил он.

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Голодомор, Архив, Письма дипломатов, ОГПУ.
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