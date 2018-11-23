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Комиссия Минюста отменила перерегистрацию Свято-Успенской Почаевской Лавры

Комиссия Минюста отменила перерегистрацию Свято-Успенской Почаевской Лавры
21:24 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: Из открытых источников

Новости Украины: Антирейдерская комиссия отменила незаконную перерегистрацию Почаевской Лавры.

Комиссия Минюста по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации отменила незаконную перерегистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры.

Об этом сказала первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова, сообщает пресс-служба Минюста.

"Комиссия Минюста на своем заседании удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, который просил отменить решение о государственной регистрации права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры за религиозной организацией Почаевская Свято-Успенская Лавра. Соответствующий приказ Минюста был подписан сегодня", — сказала Сукманова.

По ее словам, члены Комиссии пришли к выводу, что регистратор осуществил госрегистрацию права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры (Успенского собора, Троицкого собора, монастырских келий, архиерейского дома, колокольни, надвратного корпуса) с нарушениями требований действующего законодательства.

"Именно поэтому данное решение о государственной регистрации было отменено, а государственному регистратору, который его совершил, блокирован доступ к государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество", — отметила чиновник.

Как сообщалось ранее, Минкульт обжаловал в Минюсте действия госрегистратора с требованием отменить решение о госрегистрации права УПЦ МП на пользование имуществом Почаевской лавры и привлечь регистратора к ответственности. В начале ноября в СМИ появилась информация, что Почаевская Свято-Успенская лавра в Тернопольской области незаконно передана в пользование УПЦ МП. В частности, депутат Почаевского городского совета Тарас Паляница обнародовал документы государственного регистратора, который в 2018 году исполнил решение экс-премьер-министра Виктора Януковича от 2003 года и передал в пользование заповедника до 2052 года шесть объектов Почаевской лавры (соборы, колокольню, кельи, архиерейский дом – всего 7 тыс. квадратных метров). Депутат продемонстрировал выписку из Госреестра, согласно которому сооружения Лавры записаны на УПЦ МП до 1 января 2052 года с правом пролонгации.

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УПЦ МП, Минюст, Почаевская Лавра, Елена Сукманова.
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