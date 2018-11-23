Супрун привела печальную статистику по заболеваемости раком легких в Украине

Новости Украины: Супрун назвала печальную статистику рака от курения.

К раку легких чаще всего приводят курение, болезнь могут спровоцировать загрязненный воздух и окружающая среда.

Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Ноябрь — месяц осведомленности о раке легких. Чем больше мы знаем о болезни, тем больше шансов ее предотвратить", — написала Супрун.

По ее словам, рак легких занимает лидирующую позицию среди онкологических заболеваний в мире.

"По данным ВОЗ, более 2 миллионов новых случаев рака легких случается ежегодно, около 1 миллиона 700 тысяч смертей по 2018 год, причиной которых стал именно рак легких. Высокая заболеваемость раком легких наблюдается и в Украине. Ежегодно фиксируется около 13 тысяч новых случаев болезни. При этом мужчины болеют в 5 раз чаще женщин", — добавила чиновница.

Она отметила, что на ранних стадиях этот вид рака чаще всего протекает бессимптомно, в то же время на начальных стадиях лечение является наиболее эффективным, поэтому важно консультироваться с врачом и вовремя делать диагностику, особенно людям, находящимся в группе риска заболеть этой болезнью.

"Чаще всего от рака легких умирают курильщики. Люди, которые курят сигареты, в 15-30 раз чаще болеют раком легких или умирают от этой болезни, чем люди, которые не курят. Чем дольше и чаще вы курите, тем выше риски. Вредны в этом случае не только сигареты, но и сигары и трубки. Пассивные курильщики также попадают в зону риска. Поэтому первый совет, чтобы избежать рака легких — не курить. Если курите или недавно бросили эту вредную привычку — стоит пройти обследования и проконсультироваться с врачом", — подчеркнула Супрун.

По ее словам, основной метод такой диагностики — рентгенологическое исследование — рентгеновский снимок поможет выявить проблему на ранней стадии.

Также, как отметила чиновник, рак легких можно определить с помощью КТ исследования (компьютерная томография).

"Рак легких также могут спровоцировать загрязненный воздух и окружающая среда. В частности, причиной рака может стать радон — газ, который не имеет запаха и цвета и выделяется в результате распада урана в почве, и асбест — группа минералов, которые используют для производства огнеупорных, изоляционных и кислотоупорных материалов. Риски повышаются, если человек имеет историю этой болезни в своей семье", — подчеркнула Супрун.

Она призвала украинцев быть сознательными в отношении всех рисков, которые могут вызвать рак легких, и, если человек курит, необходимо не подставлять другого человек под влияние дыма, а лучше вообще бросить курить и заменить эту привычку на здоровый образ жизни.

Напомним, сигареты в Украине подорожают с 1 июля 2019 года.